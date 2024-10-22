BYD Türkiye fabrikası için Fransız tedarikçi ile el sıkıştı

Fransız otomotiv tedarik firması Forvia, BYD'nin Türkiye fabrikasına tedarik sağlamak üzere anlaşmaya vardı.

Gelir bakımından dünyanın en büyük yedinci otomobil parçası tedarikçisi olan Forvia'nın üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, BYD ile ortaklıklarını genişletmek üzere sağlanan anlaşmaya ilişkin bilgi de yer aldı.

Forvia, BYD'nin Avrupa'daki ilk tesisi olan Macaristan'daki fabrikanın da tedarikçisi olarak seçilmişti.

Öte yandan, Forvia, Fransız otomotiv tedarik sanayi şirketi Faurecia'nın, 2022 yılında Alman ışık ve elektronik tedarikçisi Hella'yı satın almasının ardından kurulmuştu.