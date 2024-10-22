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        Haberler Ekonomi Otomobil BYD Türkiye fabrikası için Fransız tedarikçi ile el sıkıştı - Otomobil Haberleri

        BYD Türkiye fabrikası için Fransız tedarikçi ile el sıkıştı

        Çinli otomotiv üreticisi BYD, Türkiye'de kuracağı fabrika için Fransız otomotiv tedarik firması Forvia ile el sıkıştı. Söz konusu açıklama, gelir bakımından dünyanın en büyük yedinci otomobil parçası tedarikçisi olan Forvia'nın üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarına ilişkin raporunda yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 09:15 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:15
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        Türkiye fabrikası için Fransız şirket ile anlaştı
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        Fransız otomotiv tedarik firması Forvia, BYD'nin Türkiye fabrikasına tedarik sağlamak üzere anlaşmaya vardı.

        Gelir bakımından dünyanın en büyük yedinci otomobil parçası tedarikçisi olan Forvia'nın üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, BYD ile ortaklıklarını genişletmek üzere sağlanan anlaşmaya ilişkin bilgi de yer aldı.

        Forvia, BYD'nin Avrupa'daki ilk tesisi olan Macaristan'daki fabrikanın da tedarikçisi olarak seçilmişti.

        Öte yandan, Forvia, Fransız otomotiv tedarik sanayi şirketi Faurecia'nın, 2022 yılında Alman ışık ve elektronik tedarikçisi Hella'yı satın almasının ardından kurulmuştu.

        BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrika, Çinli otomobil üreticisinin Avrupa'daki ikinci tesisi olacak.

        Manisa'da 2026 sonunda üretime başlamayı hedefleyen BYD, tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.

        BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisinin yanında sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması da öngörülüyor.

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