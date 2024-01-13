Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi dikkat çekti: Yeni Netflix dizisi "Kübra"dan ilk uzun fragman

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KÜBRA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yeni Netflix dizisi "Kübra" Gökhan isimli bir karakterin başına gelen olayları konu alıyor. Çevresinde sevilen bir isim olan Gökhan, katıldığı bir arkadaşlık grubunda, Kübra isimli bir kullanıcıdan gizemli bir mesaj alır. Gelecekten geliyor gibi görünün mesajşar, Gökhan'a hem takipçi hem de düşman kazandırır.