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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını açıkladı!

28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimleri sonucunda Recep Tayyip Erdoğan, tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin tamamlanmasının ardından vatandaşların gündeminde yeni “Bakanlar” listesi yer aldı. Gündeme gelen, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu? Vedat Bilgin yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu?” sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nı açıkladı!

    14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler yeni kabineye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni Bakanlar listesi açıklandı. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu? Detaylar haberimizin devamında sizler için derlendi.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nı açıkladı!

    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI KİM OLDU?

    Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesine göre yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den sonra Vedat Işıkhan oldu.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nı açıkladı!

    VEDAT IŞIKHAN KİMDİR?

    1966 yılında Mardin’de dünyaya gelen Vedat Işıkhan, liseye kadar İzmir’de eğitim görmüş sonrasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'ndan 1990 yılında lisans, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden 1993 yılında "Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları" adlı teziyle Bilim Uzmanlığı (MSW) derecesini ve yine aynı Enstitüden 1998 yılında "Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri" adlı teziyle Doktora (PhD) derecesini almıştır. Işıkhan 2003 yılında Doçent ve 2009 yılında Profesör ünvanını almıştır. Işıkhan'ın Yönetim Stresi, Kentlerin Gölgesinde Yaşayan Evsizler, Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları, Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babalarda Depresyon, Türkiye'de Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Sorunları, Tüberküloz Hastalarının Genel Özellikleri ve Onkolojide Tükenmişlik ve Başa Çıkma, Stres Yönetimi: Tükenmişlikten Mutluluğa ve Yardım Personelini Güçlendirme adlı kitapları bulunmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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