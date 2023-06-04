VEDAT IŞIKHAN KİMDİR?

1966 yılında Mardin’de dünyaya gelen Vedat Işıkhan, liseye kadar İzmir’de eğitim görmüş sonrasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'ndan 1990 yılında lisans, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden 1993 yılında "Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları" adlı teziyle Bilim Uzmanlığı (MSW) derecesini ve yine aynı Enstitüden 1998 yılında "Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri" adlı teziyle Doktora (PhD) derecesini almıştır. Işıkhan 2003 yılında Doçent ve 2009 yılında Profesör ünvanını almıştır. Işıkhan'ın Yönetim Stresi, Kentlerin Gölgesinde Yaşayan Evsizler, Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları, Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babalarda Depresyon, Türkiye'de Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Sorunları, Tüberküloz Hastalarının Genel Özellikleri ve Onkolojide Tükenmişlik ve Başa Çıkma, Stres Yönetimi: Tükenmişlikten Mutluluğa ve Yardım Personelini Güçlendirme adlı kitapları bulunmaktadır.