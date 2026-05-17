Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Motor Sporları Can Öncü, Çekya'daki yarışı ikinci sırada tamamladı

        Can Öncü, Çekya'daki yarışı ikinci sırada tamamladı

        Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Çekya ayağının ikinci yarışını ikinci sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 17:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Can Öncü, Çekya'da ikinci oldu!

        Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Can Öncü, Çekya ayağının ikinci yarışını ikinci sırada bitirdi.

        Şampiyonanın beşinci ayağında Çekya'daki Autodrom Most Pisti’nde gerçekleştirilen organizasyonda yarışa 5. sıradan başlayan Türk sporcu Can Öncü, mücadeleyi Fransız pilot Valentin Debise'in ardından ikinci sırada bitirdi. Yarışta Avustralyalı pilot Oli Bayliss ise üçüncü oldu.

        Pata Yamaha Ten Kate adına mücadele eden Can Öncü, Most'ta koşulan ikinci yarışta da podyuma çıkmayı başardı. Milli sporcu, bu sonuçla sezon boyunca üst üste 5. kez podyum sevinci yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü; entübe edildi

        İstanbul Kağıthane'de nöroloji doktoru Alime Özge K. (29), gece saatlerinde avukat erkek arkadaşı Özgür Y.'nin (36) evine gitti. Sabah saatlerinde binanın 4'üncü katındaki terastan düşen doktor, önce ağaca ardından da kaldırma çarparak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın doktor ent...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"