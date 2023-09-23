Caner Erkin, 1. Lig'de fırtına gibi esiyor!
1. Lig'de Caner Erkin fırtınası esiyor! Arda Turan yönetiminde lige iddialı bir giriş yapan Eyüpspor'un tecrübeli oyuncusu geride kalan 6 maçta 7 gole doğrudan katkı sağladı!
Giriş: 23.09.2023 - 11:47 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:47
1. Lig'de sezona altıda altıyla başlayan Eyüpspor'un kaptanı Caner Erkin de fırtına gibi esiyor!
Tecrübeli futbolcu, geride kalan 6 maçta 7 gole doğrudan katkı yaptı.
Caner Erkin son olarak Eyüpspor'un oynadığı Ümraniyespor maçında şık bir gole imza attı.
Tecrübeli isim, Eyüpspor formasıyla bu sezon 4 gol atıp, 3 asiste imza attı.