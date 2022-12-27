Caner Erkin için flaş iddia

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Caner Erkin için geçtiğimiz günlerde "Caner benim sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcu. Formamızı giymiştir. Çok da severim. Ama iş başka, aşk başka. O gün ona ihtiyaç var mı bakacağız. Şartlar nasıl olur, fizik, kimya bunlar bugünün konuları değil. Ne yok diyebilirim ne var diyebilirim. Bugün için gündemimizde Caner yok." ifadelerini kullandı.