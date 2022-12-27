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Caner Erkin için flaş iddia

Fatih Karagümrük'le yolları ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Caner Erkin'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı!

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  • Caner Erkin için flaş iddia: Herkes Galatasaray ve Beşiktaş beklerken Serie A ekibi...

    Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Caner Erkin için flaş bir iddia gündeme geldi.
  • Caner Erkin için flaş iddia: Herkes Galatasaray ve Beşiktaş beklerken Serie A ekibi...

    İtalyan basınından Corriere dello Sport, Lazio'nun bonservisi elinde olan Caner Erkin ile ilgilendiğini duyurdu.

     
  • Caner Erkin için flaş iddia: Herkes Galatasaray ve Beşiktaş beklerken Serie A ekibi...

    Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin takımı tamamlamak için bir sol bek aradığı belirtildi. 
  • Caner Erkin için flaş iddia: Herkes Galatasaray ve Beşiktaş beklerken Serie A ekibi...

    Sporx'in aktardığına göre İtalyan ekibinin ekonomik olarak sıkıntılar yaşadığı için uygun bir isim aradığı duyuruldu.
  • Caner Erkin için flaş iddia: Herkes Galatasaray ve Beşiktaş beklerken Serie A ekibi...

    Transfer yapmadan önce oyuncu satmak durumunda olan Lazio'nun 34 yaşındaki Caner Erkin'i bonservis ödemeden alabilecek olmasının, bu transferi mantıklı kıldığı vurgulandı.
  • Caner Erkin için flaş iddia: Herkes Galatasaray ve Beşiktaş beklerken Serie A ekibi...

    Daha önce kısa süreli Inter macerası olan ama maça çıkmadan Beşiktaş'ın yolunu tutan Caner Erkin, VavaCars Fatih Karagümrük'te bu sezon 12 maça çıktı ve 6 asistlik performans sergiledi.
  • Caner Erkin için flaş iddia: Herkes Galatasaray ve Beşiktaş beklerken Serie A ekibi...

    Caner Erkin'in adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu. 
  • Caner Erkin için flaş iddia: Herkes Galatasaray ve Beşiktaş beklerken Serie A ekibi...

    VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra adı Beşiktaş ile anılan Caner Erkin'in siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş kısa bir süre önce "Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz." açıklamasını yaptı.

     
  • Caner Erkin için flaş iddia: Herkes Galatasaray ve Beşiktaş beklerken Serie A ekibi...

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Caner Erkin için geçtiğimiz günlerde "Caner benim sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcu. Formamızı giymiştir. Çok da severim. Ama iş başka, aşk başka. O gün ona ihtiyaç var mı bakacağız. Şartlar nasıl olur, fizik, kimya bunlar bugünün konuları değil. Ne yok diyebilirim ne var diyebilirim. Bugün için gündemimizde Caner yok." ifadelerini kullandı.

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