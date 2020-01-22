DHA

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun rövanşında BB Erzurumspor ile oynadığı maçta siyah beyazlı futbolcular Caner Erkin ve Mohamed Elneny arasında gerginlik yaşandı.

Beşiktaş´ın 3´üncü golü yemesinin ardından iki futbolcu tartışma yaşadı. Mısırlı orta saha oyuncusu, 3´üncü golde rakibini arkasına kaçıran Caner Erkin´e tepki göstererek üstüne geldi. Caner Erkin de Elneny´i boğazından itti. Daha sonra Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi.

Yenen golün ardından siyah beyazlı taraftarlar da Caner Erkin´i topla her buluştuğunda ıslıklarla protesto etti.