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CANLI | Ahmet Nur Çebi konuşuyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transferlerle birlikte katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor

CANLI | Ahmet Nur Çebi konuşuyor

- Beşiktaş için algı yaptılar ve transfer yapamadığımızı söylediler. Bu yüzden tüm transferlerimizle karşınızdayız. Transfer yapamadığımız iddialarının doğru olmadığını bu şekilde gösterme ihtiyacı duyduk. Şampiyonluğu kovalayacağız, bu yarışta biz de varız.

- Geçmiş yönetimlerden hesap sormak için gelmedik. Sadece yanlışların tespit edilmesi istendi. Fikret Orman'ın ihracı gibi konular mağdur yaratmak için senaryo. Gündemde böyle bir şey yok.

- Hiçbir futbolcuya bonservis ödemedik. Sadece 200-300 bin euro kadar kiralama ücreti verdik. Kendimizi başarılı görüyoruz ve takımımızın iyi olduğunu düşünüyoruz. Transferleri ortak kararla yaptık.

- Sadece bir santrfor alamadık. Onu da ocak ayında tamamlayacağız. Beşiktaş için en iyisini yaptık.

- Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün söylediklerinde eksikler var. Nazım Sangare denilen futbolcuyu almak istedik ama karşımıza sunulan rakamların mantıklı olmadığını düşündük. İşin gerçeği bu.

- Kadro dışı kararlarını teknik heyetin raporu doğrultusunda aldık. Douglas bir yıldır sakat, PAOK maçında da iyi olmasına rağmen oynamadı. Isimat Mirin'den faydalanamayacağımızı düşündük. Jeremain Lens de istekleri karşılayamadı.

- Belki hocanın istediklerini almadık ama hocanın onaylamadıklarını da almadık. Transfer sadece hocanın ya da başkanın isteğiyle olmaz. Transfer ekip işidir.

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