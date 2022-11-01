Hafta ortasında ABD'de açıklanan veriler sonrasında altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Döviz kuru ve ons altın değerlerine göre değişim gösteren altın fiyatları Perşembe ve Cuma günü yaşanan düşüşün etkisiyle birlikte yönünü aşağı çevirmişti. İşte, Kapalıçarşı'da 1 Kasım 2022 cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

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