Altın fiyatlarında son durum piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Peki, 11 Nisan 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 11 Nisan Salı 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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