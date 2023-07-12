Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 12 Temmuz tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Canlı altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları yeni günde de yükselişini sürdürdü. Dolar TL kurundaki yükselişinde etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları 12 Temmuz Çarşamba günü yukarı yönlü seyrini koruyor. İşte 12 Temmuz tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları, dolar/TL ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine paralel olarak dalgalı seyir sürdürmeye devam ediyor. Altın alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar anlık canlı altın fiyatlar grafiğini takip ediyor. 12 Temmuz Çarşamba günü ziynet, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında ok yukarı yönlü ilerledi. İşte 12 Temmuz 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.625,63
1.625,87
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.931,90
1.932,55
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.601,01
2.658,30
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.404,03
10.600,69
YARIM ALTIN FİYATI
5.185,76
5.316,60
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.404,03
10.600,69
ATA ALTIN FİYATI
10.766,05
11.040,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.482,90
1.572,47