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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 23 Temmuz Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Pazartesi günü ons altın fiyatı 3 bin 400 doları aşarken, salı günü gram altın fiyatı 4 bin 450 TL seviyelerinin üzerini gördü. Sarı metal, Japonya ve ABD arasındaki ticaret anlaşması haberleriyle düşüşe geçti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Temmuz 2025 altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 07:47 Güncelleme: 23.07.2025 - 21:03
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya ile uzun zamandır beklenen ticaret anlaşmasını duyurmasıyla altının güvenli liman cazibesi azaldı. Sarı metal, üç günlük yükselişin ardından hafifçe değer kaybetti. Güne düşüşle başlayan altının gramı, saat 18.00 itibarıyla 4 bin 440 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 23 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTINDA SON DURUM

        Gram altın güne 4456 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4443 lira, en yüksek de 4470 lira seviyesi görüldü. Saat 18.00 itibarıyla 4 bin 440 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.440,6010

        Satış: 4.441,0950

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.428,45

        Satış: 3.429,02

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.098,77

        Satış: 7.254,87

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.418,5100

        Satış: 28.954,5000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.786,00

        Satış: 28.980,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.153,64

        Satış: 14.510,12

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.395,10

        Satış: 28.930,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.324,48

        Satış: 30.063,97

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.420,01

        Satış: 3.391,51

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.027,52

        Satış: 4.240,53

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.697,00

        Satış: 72.336,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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