Canlı altın fiyatları 28 Mayıs Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, yatırımcıların son düşüşleri alım fırsatına çevirmesiyle destek bulsa da yeni güne yatay seyirde başladı. ABD ile AB arasındaki ticaret geriliminin hafiflemesi, altının kazançlarını sınırlayan ana unsur oldu. Ons altın fiyatı, önceki seansta yaşanan yüzde 1’lik düşüşün ardından 3.300 dolar seviyesinde dengelenirken, gram altın güne 4.155 TL seviyesinde başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 28 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları!