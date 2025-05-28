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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 MAYIS 2025: Altında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü iş gününde de yakından takip ediliyor. Altın fiyatları yeni güne yatay seyirde başladı. Sarı metal, yatırımcıların düşüşü fırsata çevirmesiyle destek bulsa da ABD ile AB arasındaki ticari tansiyonun düşmesi kazançları sınırladı. Gram altın fiyatı, saat 10.25 itibarıyla 4 bin 155 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 07:55 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:23
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        1

        Canlı altın fiyatları 28 Mayıs Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, yatırımcıların son düşüşleri alım fırsatına çevirmesiyle destek bulsa da yeni güne yatay seyirde başladı. ABD ile AB arasındaki ticaret geriliminin hafiflemesi, altının kazançlarını sınırlayan ana unsur oldu. Ons altın fiyatı, önceki seansta yaşanan yüzde 1’lik düşüşün ardından 3.300 dolar seviyesinde dengelenirken, gram altın güne 4.155 TL seviyesinde başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 28 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.154,9730

        Satış: 4.155,4260

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.301,36

        Satış: 3.302,04

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.647,9600

        Satış: 6.794,1200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.588,24

        Satış: 27.090,13

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.992,00

        Satış: 27.222,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.252,58

        Satış: 13.586,61

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.585,47

        Satış: 27.087,22

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.366,41

        Satış: 28.057,47

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.265,45

        Satış: 3.216,00

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.777,46

        Satış: 3.985,20

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.277,00

        Satış: 68.164,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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