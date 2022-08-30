Altın fiyatları, dolar/TL kuru ve altının ons değerinde yaşanılan hareketli seyir ile birlikte dalgalı bir seyir izliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda piyasalar kapalıyken güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD'de enflasyonu nedeniyle dolar endeksi ve faizler artarken altın fiyatlarında gerileme gözlemleniyor. İşte, 30 Ağustos 2022 canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

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