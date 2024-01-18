Altında düşüş devam ediyor! İşte 18 Ocak Perşembe altın fiyatları
Altında düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 2 bin TL sınırına dayanan gram altın güne düşüş ile başlayarak, 1.946 TL'den işlem görüyor. Aynı şekilde çeyrek altın da düştü ve açılışı 3.114 TL'den yaptı. İşte, 18 Ocak 2024 Perşembe canlı altın tablosu ile altın fiyatları...
Altın fiyatları 18 Ocak Perşembe... Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Gram altın haftanın başında 1.977 TL seviyesine kadar düşmüştü. Bugün sabah saatlerinde ise gram altın 1.946 TL seviyesine kadar geriledi. İşte, 18 Ocak Perşembe canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.946,67
1.946,90
ALTIN/ONS FİYATI
2.005,93
2.006,56
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.114,67
3.183,18
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.458,68
12.693,79
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.209,87
6.366,36
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.458,68
12.693,79
ATA ALTIN FİYATI
13.526,26
13.869,03
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.082,34
1.465,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.854,30
1.966,15