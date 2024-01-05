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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel ve anlık altın fiyatları ile 5 Ocak Cuma 2024 gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında son durum nedir? 5 Ocak Cuma güncel altın fiyatları

        Altın haftayı yükselişle başlamış ve tüm hafta yükselişini sürdürmüştü. Bugün gram altın 1.962 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 3.139 TL'den güne başladı. İşte, canlı altın fiyatları tablosu ile 5 Ocak Cuma altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 07:39 Güncelleme: 05.01.2024 - 07:39
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        1

        Altın fiyatları 5 Ocak Cuma... Altın piyasalaru 2024 yılının ilk haftasını yükselişle tamamladı. Gram altın neredeyse 2 bin TL'yi görürken, çeyrek altın ise 3 bin TL'yi geçti. Altın alıp satacak vatandaşların "Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın ne kadar?" sorularını yanıtladık ve güncel fiyatları derledik. İşte, 5 Ocak Cuma güncel altın fiyatları...

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.962,18

        1.962,38

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.044,58

        2.044,92

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.139,48

        3.208,65

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.557,94

        12.795,34

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.259,35

        6.417,30

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.557,94

        12.795,34

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.529,62

        13.866,31

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.089,51

        1.475,11

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.865,96

        1.980,93

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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