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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: 25 Nisan 2024 Perşembe anlık altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! İşte 25 Nisan Perşembe canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları güne yatay seyirde başladı. Bu hafta düşüşe geçen altın fiyatları yeniden 2 bin 500 liranın altına geriledi. 25 Nisan Perşembe günü altının ons fiyatı güne 2 bin 319 dolardan başlarken; aynı sırada gram altın fiyatı bugün 2 bin 423 TL'den satılıyor. İşte, 25 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 07:32 Güncelleme: 25.04.2024 - 07:32
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta tarihi rekor kıran altın fiyatları yeni haftada düşüşe geçti. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın, yeni güne ise yatay seyirde başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Nisan 2024 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 423 liradan yaparken; 25 Nisan Perşembe günü aynı değerden satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 961 liradan tamamlayan çeyrek altın da bugün ayn fiyattan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.423,54

        Satış: 2.423,90

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.315,73

        Satış: 2.316,10

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.877,66

        Satış: 3.963,07

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 15.510,65

        Satış: 15.803,80

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.731,09

        Satış: 7.926,14

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.510,65

        Satış: 15.803,80

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.477,50

        Satış: 16.893,98

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.332,38

        Satış: 1.761,36

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.260,61

        Satış: 2.399,30

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