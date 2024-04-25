Altın alacaklar dikkat! İşte 25 Nisan Perşembe canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları güne yatay seyirde başladı. Bu hafta düşüşe geçen altın fiyatları yeniden 2 bin 500 liranın altına geriledi. 25 Nisan Perşembe günü altının ons fiyatı güne 2 bin 319 dolardan başlarken; aynı sırada gram altın fiyatı bugün 2 bin 423 TL'den satılıyor. İşte, 25 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta tarihi rekor kıran altın fiyatları yeni haftada düşüşe geçti. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın, yeni güne ise yatay seyirde başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Nisan 2024 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 423 liradan yaparken; 25 Nisan Perşembe günü aynı değerden satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 961 liradan tamamlayan çeyrek altın da bugün ayn fiyattan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.423,54
Satış: 2.423,90
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.315,73
Satış: 2.316,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.877,66
Satış: 3.963,07
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.510,65
Satış: 15.803,80
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.731,09
Satış: 7.926,14
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.510,65
Satış: 15.803,80
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.477,50
Satış: 16.893,98
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.332,38
Satış: 1.761,36
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.260,61
Satış: 2.399,30