ALTIN FİYATLARI 24 Mayıs Çarşamba yani haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 260 lira, çeyrek altın ise 2 bin 65 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 24 Mayıs çeyrek ve gram altın fiyatları...

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