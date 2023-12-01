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ALTIN FİYATLARI 1 ARALIK CANLI... Altın fiyatları 1 Aralık Cuma yani haftanın son iş gününde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın fiyatları bin 900 lira sınırında, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin TL üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Aralık altın alım satım fiyatları...