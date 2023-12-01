Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.948,60 %-0,76
        DOLAR 28,9099 %0,15
        EURO 31,5446 %0,20
        ALTIN 1.894,84 %0,28
        FAİZ 38,86 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 23,47 %0,05
        BITCOIN 38.184,00 %1,15
        GBP/TRY 36,5352 %0,06
        EUR/USD 1,0907 %0,20
        BRENT 80,67 %-0,23
        ÇEYREK ALTIN 3.098,07 %0,28
        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI| Son dakika: Altın haftayı zirvede kapatıyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Aralık tablosu - Altın Haberleri

        Altın haftayı zirvede kapatıyor! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Aralık tablosu

        Altın fiyatları 1 Aralık Cuma yani haftanın son iş gününde zirveyi koruyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler hafta başından beri süren yükselişle birlikte "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 1 Aralık altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 08:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 08:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ALTIN FİYATLARI 1 ARALIK CANLI... Altın fiyatları 1 Aralık Cuma yani haftanın son iş gününde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın fiyatları bin 900 lira sınırında, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin TL üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Aralık altın alım satım fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.895,41

        1.895,74

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        2.039,49

        2.039,77

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.032,66

        3.099,53

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.130,68

        12.360,19

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.046,36

        6.199,05

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        12.130,62

        12.360,19

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.713,98

        13.030,64

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.069,27

        1.272,75

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.751,82

        1.857,63

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        İsrail hava saldırılarının Gazze'ye verdiği zarar
        İsrail hava saldırılarının Gazze'ye verdiği zarar
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Kartal için söz bitti!
        Kartal için söz bitti!
        Blinken: İsrail savaş yasalarına uygun davranmalı
        Blinken: İsrail savaş yasalarına uygun davranmalı
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        "Her bahaneye 1 gol ve 10 soru"
        "Her bahaneye 1 gol ve 10 soru"
        "Elenmenin de ötesi"
        "Elenmenin de ötesi"
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        40 gün sonra aynı kader!
        40 gün sonra aynı kader!
        Hezimet!
        Hezimet!
        Ankara'da polis memurunun akılalmaz ölümü!
        Ankara'da polis memurunun akılalmaz ölümü!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Çetelerin yeni hedefi toplu konutlar!
        Tokat'ta feci kaza! Araç bu hale geldi
        Tokat'ta feci kaza! Araç bu hale geldi
        TFF'den play-off açıklaması!
        TFF'den play-off açıklaması!
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?