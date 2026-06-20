CANLI İZLE | HOLLANDA-İSVEÇ MAÇI BAŞLADI! Hollanda-İsveç 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu maçı hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile İsveç arasındaki kritik mücadele için heyecan artıyor. F Grubu'nun ikinci karşılaşmasında Hollanda, İsveç ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında Japonya ile 2-2 berabere kalan Hollanda, Tunus'u rahat geçen İsveç karşısında sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak. Peki, Hollanda-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izle ekranı haberimizde...
Hollanda ile İsveç arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu karşılaşması büyük heyecana sahne oluyor. İlk maçta Japonya ile 2-2 berabere kalan Hollanda, bu kez İsveç karşısında sahaya çıktı. Mücadelenin yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, karşılaşma 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 20.00’de başladı ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Maçı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetiyor. İşte canlı izle ekranı ile tüm detaylar...
HOLLANDA-İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?
Hollanda ile İsveç arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu karşılaşması 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 20.00’de başladı.
HOLLANDA-İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetiyor.