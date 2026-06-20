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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası CANLI İZLE | HOLLANDA-İSVEÇ MAÇI BAŞLADI! Hollanda-İsveç 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

        CANLI İZLE | HOLLANDA-İSVEÇ MAÇI BAŞLADI! Hollanda-İsveç 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu maçı hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile İsveç arasındaki kritik mücadele için heyecan artıyor. F Grubu'nun ikinci karşılaşmasında Hollanda, İsveç ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında Japonya ile 2-2 berabere kalan Hollanda, Tunus'u rahat geçen İsveç karşısında sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak. Peki, Hollanda-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı izle ekranı haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 20:13 Güncelleme:
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        Hollanda ile İsveç arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu karşılaşması büyük heyecana sahne oluyor. İlk maçta Japonya ile 2-2 berabere kalan Hollanda, bu kez İsveç karşısında sahaya çıktı. Mücadelenin yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, karşılaşma 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 20.00’de başladı ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Maçı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetiyor. İşte canlı izle ekranı ile tüm detaylar...

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        HOLLANDA-İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

        Hollanda ile İsveç arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu karşılaşması 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 20.00’de başladı.

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        HOLLANDA-İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetiyor.

        TRT 1 CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        F GRUBU PUAN DURUMU

        1-İsveç: 3

        2- Japonya: 1

        3- Hollanda: 1

        4- Tunus: 0

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