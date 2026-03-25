Cansever yarın ilik nakli olacak

Bir süredir Almanya'da yaşayan arabesk sanatçısı Cansever, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı açıklamada kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından sık sık bilgilendirmede bulunan Cansever, tedavisinde kritik bir aşamaya gelindiğini belirtmiş ve uygun donör bulunması hâlinde mart ayında ameliyat olacağını ifade etmişti.

Sürece dair takipçilerini bilgilendirmeyi sürdüren Cansever, hastaneden yaptığı son paylaşımda ise yarın ilik nakli operasyonu geçireceğini açıkladı.

"İLİK NAKLİ OLACAĞIM"

Yaptığı paylaşımda saçlarını kestirdiği görülen Cansever, "Gördüğünüz gibi hastanedeyim. Yarın ilik nakli olacağım; dualarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum" diyerek sevenlerinden dua istedi.