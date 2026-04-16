        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Carlos Cantero: Galatasaray'da Avrupa'nın ve dünyanın en iyi oyuncuları yer alıyor

        Carlos Cantero: Galatasaray'da Avrupa'nın ve dünyanın en iyi oyuncuları yer alıyor

        FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek final maçında Fransa'nın Basket Landes takımını 69-53 yenen ve yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi olan İspanya ekibi Casademont Zaragoza'nın başantrenörü Carlos Cantero,"Galatasaray'da Avrupa'nın ve dünyanın en iyi oyuncuları yer alıyor. Onları kontrol etmeyi iyi bilmeliyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 00:20 Güncelleme:
        "Galatasaray'da dünyanın en iyi oyuncuları var"

        İspanyol ekibi Casademont Zaragoza, FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek final maçında Fransa'nın Basket Landes takımını 69-53 yenerek yarı finale yükseldi ve Galatasaray Çağdaş Faktöring'in rakibi oldu.

        Casademont Zaragoza'nın başantrenörü Carlos Cantero ile oyunculardan Aminata Gueye ve Ornella Bankole, İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        CARLOS CANTERO: GALATASARAY'DA DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARI VAR

        Kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirten Cantero, "Maç sırasında birçok duygu yaşadım. Maça çok iyi hazırlanmıştık. Oyuncularımla gurur duyuyorum, sonuçtan da çok memnunum. Yarı finalde kazanacağımıza bugün olduğu gibi inanmalıyız. Galatasaray'da Avrupa'nın ve dünyanın en iyi oyuncuları yer alıyor. Onları kontrol etmeyi iyi bilmeliyiz." diye konuştu.

        AMİNATA GUEYE: BU TURNUVADA HER ŞEY MÜMKÜN

        Aminata, zor bir maç olduğunu dile getirerek "Çok heyecanlı hissediyorum. Zor bir maçtı. Başardığımız için çok mutluyum. Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu biliyoruz ama çalışmak için 2 günümüz var. Bu turnuvada her şey mümkün. İyi bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

        ORNELLA BANKOLE

        Ornella ise yarı final mücadelesi için heyecanlı olduğunu anlatarak "Çok mutluyuz. Yarı final için çok heyecanlıyız. Hedefimize ulaştık. Galatasaray maçının zorlu olacağının farkındayız. Çok iyi oyuncuları var. İyi odaklanmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 15 Nisan 2026 (PSG Ve Atletico Madrid Yarı Finalde)

        Milan Skriniar'a özel program. Aslan, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor. PSG ve Atletico Madrid yarı finalde. Devler ligi yarı finali belli oluyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        Bakanlar valilerle toplantı yapacak
        Bakanlar valilerle toplantı yapacak
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        'Altın adam' yakalandı
        'Altın adam' yakalandı
        Eğitim camiamızın başı sağolsun
        Eğitim camiamızın başı sağolsun
        Beyaz Saray: Görüşmeler devam ediyor
        Beyaz Saray: Görüşmeler devam ediyor
        Şişli’de otelde ölü bulunan turistte “zehirlenme” şüphesi
        Şişli’de otelde ölü bulunan turistte “zehirlenme” şüphesi
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Antalya'dan kopamıyor
        Antalya'dan kopamıyor
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!