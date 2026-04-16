Carlos Cantero: Galatasaray'da Avrupa'nın ve dünyanın en iyi oyuncuları yer alıyor

İspanyol ekibi Casademont Zaragoza, FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek final maçında Fransa'nın Basket Landes takımını 69-53 yenerek yarı finale yükseldi ve Galatasaray Çağdaş Faktöring'in rakibi oldu.

Casademont Zaragoza'nın başantrenörü Carlos Cantero ile oyunculardan Aminata Gueye ve Ornella Bankole, İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

CARLOS CANTERO: GALATASARAY'DA DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARI VAR

Kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirten Cantero, "Maç sırasında birçok duygu yaşadım. Maça çok iyi hazırlanmıştık. Oyuncularımla gurur duyuyorum, sonuçtan da çok memnunum. Yarı finalde kazanacağımıza bugün olduğu gibi inanmalıyız. Galatasaray'da Avrupa'nın ve dünyanın en iyi oyuncuları yer alıyor. Onları kontrol etmeyi iyi bilmeliyiz." diye konuştu.

AMİNATA GUEYE: BU TURNUVADA HER ŞEY MÜMKÜN

Aminata, zor bir maç olduğunu dile getirerek "Çok heyecanlı hissediyorum. Zor bir maçtı. Başardığımız için çok mutluyum. Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu biliyoruz ama çalışmak için 2 günümüz var. Bu turnuvada her şey mümkün. İyi bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

ORNELLA BANKOLE

Ornella ise yarı final mücadelesi için heyecanlı olduğunu anlatarak "Çok mutluyuz. Yarı final için çok heyecanlıyız. Hedefimize ulaştık. Galatasaray maçının zorlu olacağının farkındayız. Çok iyi oyuncuları var. İyi odaklanmalıyız." değerlendirmesini yaptı.