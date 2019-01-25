Çarpışma 8. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Demir’in Veli’ye, Belma ile olan videosundan bahsettiği sahnede; Veli Demir’e, Kadir’in bu video üzerinden onu köşeye sıkıştırmaya çalışacağını söyleyip, beraber çalışmayı teklif ediyor. Veli, Demir’e videoyu bulacağını söylerken, karşılığında ise Demir’den kendisi için elini kirletmesini, üstüne kan sıçratmasını istiyor. Demir teklifi kabul ederken, Veli’nin kimin canını yakmayı planladığı ise merak uyandırıyor.

ÇARPIŞMA 8. BÖLÜMDEN İLK SAHNE

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle 31 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 7. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

‘Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelen 7. bölümünde; Veli’nin zorlaması ile kocası Galip’in ölümünde pay sahibi olan Zeynep şoka girdi. Kadir, Zeynep’i şefkatle sarıp sarmaladı. Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem hayatlarının akışını değiştiren o büyük kazadan sonra, ilk kez aynı masada bir araya geldiler. Bu birliktelik, onların artık bir aile olmalarının da ilk adımı oldu. Diğer yanda ise, Veli ile Selim’in safına Demir de katıldı. Adalı, Veli’nin Zeynep’e olan zaafını sezdi, bunu da kullanarak Aylin’i kurtarmak için bir plan yaptı ve Veli’nin yerini tespit etti. Adalı ile Veli arasında çatışma çıktı. Veli ağır yaralandı. Bilinci kapanmadan hemen önce Veli, Adalı’ya annesinin yaşadığını ve yerini bildiğini söyledi. Adalı öğrendikleri karşısında şoke oldu. Kadir, Aylin’i kurtardı ve Zeynep kızına kavuştu.

Yakup, Belma ve Demir’e şantajını sürdürürdü. Ama Belma, Yakup’a bambaşka bir teklifte bulunup, ondan Cemre’yi öldürmesini istedi ve yüklü miktarda para önerdi. Yakup teklifi kabul etti, Meral de Belma’ya, Cemre’yi kendisinin öldüreceğini söyledi. Kadir ile Kerem, Yakup ve arkadaşlarıyla kendi usullerince, yumruk yumruğa hesaplaştı. Kadir ve Kerem, hem Yakup’tan hınçlarını hem de çaldığı mücevherleri aldı. Kerem, mücevherleri Cemre’ye geri verdi. Bölüm finalinde ise, Veli kaldırıldığı hastaneye düzenlenen bir baskınla kaçırıldı ve tıbbi olarak donatılmış bir eve getirildi. Veli, gözlerini açtığında karşısında gördüğü kadına ‘Benden annemi aldılar ama kader bana başka bir anne verdi!’ dedi. Veli’nin böylesine büyük bir sevgi duyduğu kadının kim olduğu merak konusu oldu.

ÇARPIŞMA 7. BÖLÜM İZLE

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Ahmet Katıksız- Ufuk Hakan Eren’in yaptıkları, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.