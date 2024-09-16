CarrefourSA'dan Mavi Ekonomi ile Sürdürülebilir Deniz Ürünleri Atağı

64 ilde bulunan 1.200'e yakın mağazası ile bayileri dahil olmak üzere 15 bin çalışan sayısına ulaşan Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, su ürünleri ve balık kategorisindeki liderliğini 'Mavi Ekonomi' vizyonuyla bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

CarrefourSA, 'Doğrusu' söylemiyle yerli üretim ve en yeni teknolojiye sahip ekipmanlarıyla gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk ve tek entegre midye tesis yatırımı sayesinde güvenilir ve kaliteli midye dolmayı müşterileriyle buluşturmayı amaçlıyor. CarrefourSA; deniz ürünleri tüketimini artırmayı ve sürdürülebilir deniz kaynakları kullanımı ile çevreye duyarlı bir ticaret modeli oluşturmayı hedefliyor.

REKLAM Dinçer: "Doğrusu CarrefourSA'da" ile Tazeliği Merkeze Aldık CarrefourSA olarak tüm iş yapış biçimini 'Doğrusu' söylemi altında topladıklarını söyleyen CarrefourSA Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Murat Dinçer, "Türkiye'nin en büyük balık perakendecisi olarak, sezonunda 80 çeşit balığı raflarımıza taşıyoruz. Balığın, ciromuzdaki payı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yılı 12 bin tonla kapattık, 2024 yıl sonu hedefimiz ise 19 bin ton. Su ürünleri kategorisinde ürün çeşitliliğimizi genişletmeyi ve bu alandaki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Tazeliği merkeze aldığımız su ürünleri kategorimizi, midye dolma ürünümüzle taçlandırıyoruz. Türk mutfağının sevilen bu lezzetini, Balıkesir Erdek'e bağlı Ocak Köyü'nde yer alan Türkiye'nin ilk ve tek entegre midye tesisinde üreterek hem yerel üretime katkı sağlıyor hem de su kaynaklarının sürdürülebilirliğini destekliyoruz" dedi.

"Türkiye'nin Deniz Ürünleri Tüketimini Yükseltmeyi Amaçlıyoruz" "Türkiye'de su ürünleri tüketimi Avrupa'nın oldukça gerisinde. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de kişi başı su ürünleri tüketimi yıllık 6,8 kg iken, Avrupa'da bu rakam 22 kg'a kadar çıkıyor" diyen Dinçer "Türkiye'nin en büyük balık alım satım perakendecisi CarrefourSA olarak, kaliteli gıdayı, güvenilir bir şekilde ve doğru fiyatlandırmayla müşterimizle buluştururken, Türkiye'nin deniz ürünleri tüketimini de bu hedef doğrultusunda artırmayı amaçlıyoruz. Mavi Ekonomi'yi organize gıda perakende sektöründe savunan öncü şirketiz. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, su ürünleri tüketimini artırmak için çalışıyoruz. Tabii bu üretimi yaparken su altı ekosisteminin devamlılığını da önemsiyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek entegre midye tesisinde hayata geçirdiğimiz midye dolma üretimi kapsamında kullandığımız teknoloji ile deniz temizliğine önemli ölçüde katkı sağlıyoruz" diye devam etti.

Günlük 1000 Kg Üretim Kapasitesi Midye dolmanın, Türk halkının severek tükettiği ve son dönemlerde yurt dışından da büyük ilgi gören, katma değeri yüksek bir lezzet olduğunu vurgulayan Dinçer, "Amacımız, müşterilerimize uygun fiyatlı, temiz, güvenilir ve kaliteli midye dolmayı sunmak. Bu kapsamda, Balıkesir Erdek'teki tesisimizde günlük 1000 kg üretim kapasitesine ulaşarak, midye dolma ürününü mağazalarımızda satışa sunuyoruz. Elbette vizyonumuz bunun ötesinde; Türk lezzetini katma değerli hale getirerek, kendi yerel gücümüzle dünya pazarlarına taşımayı hedefliyoruz. Bölgede sağladığımız istihdamla, özellikle kadınların iş gücüne katılımını destekliyoruz. Şu anda tamamı Erdek bölgesinden olmak üzere yaklaşık 30 kadın çalışana istihdam sağlayarak hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de işgücüne kazandırıyoruz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: