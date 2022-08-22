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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Casemiro, gözyaşlarıyla Real Madrid'e veda etti

Brezilyalı orta saha oyuncusu Carlos Henrique Casemiro, 10 yıldır formasını giydiği Real Madrid'e gözyaşlarıyla veda etti

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  • Casemiro, gözyaşlarıyla Real Madrid'e veda etti

    Brezilyalı orta saha oyuncusu Carlos Henrique Casemiro, 10 yıldır formasını giydiği Real Madrid'e gözyaşlarıyla veda etti.
  • Casemiro, gözyaşlarıyla Real Madrid'e veda etti

    İngiltere'nin Manchester United kulübüne transfer olan Casemiro için Real Madrid veda töreni düzenledi.
  • Casemiro, gözyaşlarıyla Real Madrid'e veda etti

    Ailesi ve çocuklarıyla birlikte törene gelen Casemiro, konuşması sırasında duygularına ve gözyaşlarına hakim olamadı.
  • Casemiro, gözyaşlarıyla Real Madrid'e veda etti

    "Yüreğimle konuşmaya çalışacağım" diyen Casemiro, "Tanrıya şükürler olsun çok kupa kazandım ama benim için en önemlisi her sabah buraya antrenmana gelmem oldu. Aileme, başkana, takım arkadaşlarıma çok teşekkürler. Ama Modriç ve Kross için bir parantez açmam gerekiyor. Onlarla birlikte futbol oynamaktan büyük bir zevk aldım. Bir gün bu kulübe geri döneceğim." dedi.
  • Casemiro, gözyaşlarıyla Real Madrid'e veda etti

    Casemiro, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Real Madrid'deki döneminin bittiğine karar verdiğini ve menajeri aracılığıyla temaslara başladığını aktardı.
  • Casemiro, gözyaşlarıyla Real Madrid'e veda etti

    Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez de "Hepimiz seninle guru duyuyoruz çünkü her maçını sanki son maçınmış gibi oynadın. Kulübe bağlılığın ve değerlerine sahip çıkmanın bir örneği oldun. Başkan olarak benim ve tüm taraftarların gururusun." şeklinde konuştu.
  • Casemiro, gözyaşlarıyla Real Madrid'e veda etti

    Eflatun beyazlı formayla 336 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, İspanyol kulübünde 18 kupa kazandı.
  • Casemiro, gözyaşlarıyla Real Madrid'e veda etti

    Real Madrid kasasına, Cristiano Ronaldo (117 milyon Euro) ve Angel Di Maria'dan (75 milyon Euro) sonra transferinden dolayı en fazla gelir bırakan 30 yaşındaki Casemiro (70 milyon Euro), Manchester United ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak sezon başına yaklaşık 12 milyon Euro alacak.

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