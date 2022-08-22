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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı

Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta nikah masasına oturan Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti, geçtiğimiz hafta sonu 3 gün süren bir düğün ile evlilik yeminlerini tekrarladı. Çiftin düğününe, Affleck'in kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Casey'in katılmaması dikkat çekti

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  • Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

    Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez (53) ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck (50), 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve ilişkilerine bir şans daha tanıyarak aşklarını geçtiğimiz ay Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı. Lopez ve Affleck, geçtiğimiz hafta sonu da 3 gün süren bir düğün ile mutluluklarını aile fertleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı.
  • Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

    MUTLULUKLARINA ÇOCUKLARI DA DAHİL OLDU

    Lopez ve Affleck, ünlü aktörün Georgia'daki 9 milyon dolar değerindeki malikanesinde bir düğün gerçekleştirdi.

    Bir ay önceki evlilik yeminlerini tekrarlayan çiftin düğününde konuklar, beyaz kıyafet giydi. Jennifer Lopez ile Ben Affleck, düğün alanına yemyeşil çimenlerin üzerine serilen beyaz bir halının üzerinde yürüdü. O sırada gelin ve damada, çiftin eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları da eşlik etti. 
  • Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

    EN YAKINI ONU DÜĞÜNÜNDE YALNIZ BIRAKTI

    Ancak düğünde Affleck'in ailesinden çok büyük bir eksik vardı. Kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Casey Affleck, çiftin bu özel gününde yer almadı.  
  • Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

    "YAPACAK BAŞKA İŞLERİM VAR"

    Casey Affleck'in, ağabeyinin düğün gününde Los Angeles'ta birkaç farklı noktada sevgilisi Caylee Cowan ile birlikte görüldüğü ABD basınına yansıdı.

    47 yaşındaki aktör, düğüne gitmeyeceğini belirtip, "yapacak başka işlerinin olduğunu" söyledi. 
  • Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

    "İYİ ŞEYLER İÇİN BEKLEMEYE DEĞER!"

    Casey Affleck, daha sonra şaşırtan bir hamlede bulundu. Sosyal medya hesabından ağabeyi ve eşi Jennifer Lopez'i tebrik ettiğini ifade eden bir mesaj yayınladı. Ünlü aktör, "İyi şeyler için beklemeye değer!" cümlesiyle başlayan paylaşımında Lopez'e "Aileye hoş geldin." diye yazdı. Casey Affleck, sonra da Jennifer Lopez'e "Jen, sen bir mücevhersin. Seni çok seviyoruz." sözleriyle seslendi.
  • Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

    KONUKLARA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI

    Ayrıca ünlü çiftin 3 gün süren özel günleri için çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Düğünün yayın hakları satıldığı için konuklara sosyal medya kısıtlaması getirildi. Törenin yapıldığı çiftlik evi de uçuşa yasak bölge ilan edildi.
  • Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

    ÜNLÜLER GEÇİDİ

    Page Six'in haberine göre; Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in cuma günü başlayan ve pazar günü piknikle sona eren düğününe ünlü konuklar katıldı.

    Ben Affleck'in Hollywood'daki yakın dostlarından biri olan Matt Damon kutlamalara eşi Luciana ile birlikte geldi. Yönetmen Kevin Smith ile eşi Jennifer, aktör Jason Mewes ve karısı Jordan, Hollywood'un önde gelen menajerlerinden Patrick Whitesell ve oyuncu eşi Pia Miller da ünlü isimler arasında yer aldı.
  • Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

    DÜĞÜNÜN TEMASI: BEYAZ RENK!

    Bennifer çiftinin milyon dolarlık kır malikanesinde yapılan düğünün ana rengi beyazdı. Sadece gelin değil bütün konuklar ağırlıklı olarak beyaz giyindi. Her yer beyaz çiçeklerle süslendi. Hatta törende kullanılan piyano bile beyazdı.
  • Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

    DÜĞÜN HASTANEDE BAŞLAMIŞTI

    Lopez ve Affleck'in üç gün süren düğünü beklenmedik bir kaza nedeniyle hastanede başlamıştı. Düğünün yapılacağı, Ben Affleck'e ait Georgia'da bulunan malikaneye gelen ambulans, herkesi telaşlandırmıştı.
  • Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

    GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    İlk duyulan haberlere göre; Affleck ya da Lopez'in çocuklarından biri bir kaza geçirmiş ve ambulans bu nedenle çağrılmıştı. Ancak daha sonra malikaneye ambulans çağrılmasının nedeni, Ben Affleck'in annesi Christopher Anne Boldt'un talihsiz bir kaza geçirdiği ortaya çıkmıştı. Boldt, oğluna ait malikanede düştüp bacağından yaralanmıştı.

    Anne Boldt, hastaneye kaldırılırken, oğlu Ben Affleck ve gelini Jennifer Lopez de onu yalnız bırakmamıştı. Affleck'in annesinin durumunun ciddi olmadığı ve düğünün iptal edilmeye gerek kalmadığı belirtilmişti.
  • Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

    ESKİ EŞİ DAVETİ REDDETMİŞ

    Ayrıca ikilinin düğünüyle ilgili başka bir iddia daha ortaya atılmıştı. Affleck'in Lopez ile düğününe eski eşi Jennifer Garner'ı da davet ettiği ileri sürülmüştü. Ancak Affleck'in 10 yıl evli kaldığı Garner'in bu daveti geri çevirdiği iddia edilmişti.

    Buna rağmen Jennifer Garner'ın, eski eşinin mutluluğunu desteklediği belirtilmişti. Kanıt olarak da Affleck ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun da düğüne katılıyor olması gösterilmişti.
  • Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

    "ÇOCUKLARININ MUTLULUĞU HER ŞEYİN ÜSTÜNDE"

    Jennifer Garner'a yakın bir kaynak "Hollywood Life"a yaptığı açıklamada, oyuncunun çocuklarının mutluluğunu her şeyin üstünde tuttuğunu söylemişti.

    Garner ile Affleck'in üç çocuğunun, hem Lopez ile hem de ikizleriyle gayet dostane ilişkiler içinde olduğunu da sözlerine eklemişti.
  • Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

    "YÜZÜKLERİMİZİ HAYATIMIZIN SONUNA KADAR TAŞIYACAĞIZ"

    Öte yandan ünlü şarkıcı Lopez, evlendikten kısa bir süre sonra hayranlarına gönderdiği email ve blog yazısında Affleck ile evlendiğini doğrulamıştı. Lopez, Instagram'dan bir fotoğrafıyla duyurduğu evliliğine dair, "Yaptık. Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca..." sözlerini kaleme almıştı.
  • Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

    "TAM DA İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLDU"

    Lopez, düğünlerine dair ise şunları yazmıştı:

    Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk. Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik.
  • Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

    3 KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

    Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997-1998 yılları arasında Ojani Noa ile yapmıştı. Lopez, ardından 2001-2003 yılları arasında yine bir başka oyuncu olan Cris Judd ile hayatını birleştirmişti. Şarkıcı, son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında kendisi gibi şarkıcı olan Marc Anthony ile yapmıştı. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen Emme ve Max adında ikiz çocukları var.
  • Casey Affleck, Ben Affleck-Jennifer Lopez'in düğününe katılmadı - Magazin haberleri

    3 ÇOCUK BABASI

    2005-2018 yılları arasında evli kalan Affleck ile Garner'ın; Violet, Seraphina ve Samuel adlarında üç çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: Splash News, AP, Instagram.

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