GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İlk duyulan haberlere göre; Affleck ya da Lopez'in çocuklarından biri bir kaza geçirmiş ve ambulans bu nedenle çağrılmıştı. Ancak daha sonra malikaneye ambulans çağrılmasının nedeni, Ben Affleck'in annesi Christopher Anne Boldt'un talihsiz bir kaza geçirdiği ortaya çıkmıştı. Boldt, oğluna ait malikanede düştüp bacağından yaralanmıştı.

Anne Boldt, hastaneye kaldırılırken, oğlu Ben Affleck ve gelini Jennifer Lopez de onu yalnız bırakmamıştı. Affleck'in annesinin durumunun ciddi olmadığı ve düğünün iptal edilmeye gerek kalmadığı belirtilmişti.