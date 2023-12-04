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        Haberler Ekonomi Otomobil Castrol'den Gemlik'te rekor üretim - Otomobil Haberleri

        Castrol'den Gemlik'te rekor üretim!

        Castrol, Gemlik tesisinde yaptığı üretim miktarında tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı. Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, "2023 yılı başında gerçekleştirilen 5.5 milyon dolarlık yatırımla lojistik ve üretim açısından rekor kırdık ve 100 milyon litre madeni yağı ürettik" dedi. Merkezi İstanbul olan Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) bölgesinin yıl için Castrol'ün dünyada en fazla büyüyen pazarı olduğunu da aktaran Tatlısöz, "Castrol dünyasında çift haneli büyümeye ulaşarak Çin'i geçtik ve en fazla büyüyen pazar olduk. Castrol'ün odak pazarları arasında Çin, Hindistan ve Amerika'nın yanında artık biz de varız" dedi

        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 04.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:16
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        Castrol'den Gemlik'te rekor üretim
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        Madeni yağ markalarından Castrol, 2023'te en fazla büyüyen pazarının merkezi İstanbul olan Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) bölgesi olduğunu açıkladı.

        Castrol TUCA Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, "Castrol dünyasında çift haneli büyümeye ulaşarak Çin’i geçtik ve en fazla büyüyen pazar olduk. Dolayısı ile yıldız pazar haline geldik" dedi.

        Bu gelişmenin şirketin yatırımlarına da yansıyacağını aktaran Tatlısöz, "İçinde bulunduğumuz bölge daha fazla yatırım yapılacak 4 odak pazardan biri oldu. Castrol'ün odak pazarları arasında Çin, Hindistan ve Amerika'nın yanında artık Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) bölgesi de var" ifadelerini kullandı.

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        Castrol’ün Avrupa’daki 8 üretim tesisinden birinin Gemlik olduğunu da vurgulayan Nilay Tatlısöz, "Son 2 yılda Gemlik tesisine 10 milyon dolarlık yatırım yapıldı ve dolum hızını ikiye katlayan yeni dolum hattı devreye alındı. Bu yatırım ile tesisin dolum kapasitesi de ikiye katlandı. Ayrıca, 2023 yılı başında gerçekleştirilen 5.5 milyon dolarlık yatırımla lojistik ve üretim açısından rekor kırdık ve 100 milyon litre madeni yağı ürettik" açıklamasında bulundu.

        GEMLİK'TEN 24 ÜLKEYE İHRACAT

        Tatlısöz, Gemlik'te üretilen madeni yağın iç pazar dışında bölgeye de ihraç ettiklerini anlatarak, Gemlik'ten 24 ülkeye ihracat yapıldığını ve üretimin yüzde 85'inin iç pazar, yüzde 15'inin ise ihracat odaklı olduğunu açıkladı.

        Son iki yılda ihracat gelirlerini dolar bazında ikiye katladıklarını da kaydeden Tatlısöz, "Önümüzdeki yıllarda da yapılacak yatırımlardan Gemlik tesisimiz yine büyük bir pay alacak. 2030’a kadar Gemlik'teki üretim kapasitesi yüzde 50 daha artırılacak, yeni tank ve depo yatırımları yapılacak. 1 milyon dolarlık solar panel yatırımı ile de tesis kendi elektriğini kendisi sağlayacak" dedi.

        HEDEF ÇİFT HANELİ BÜYÜME

        2030’a kadar uzanacak süreçte atılımlar yapmaya hazırlandıklarını da aktaran Tatlısöz, "Türkiye dışında Ukrayna ve Orta Asya’da da büyüme hedefiyle planlar yapıyoruz. Trafikteki her 10 aracın 3’ünün karterinde Castrol madeni yağı var. Türkiye genelinde 13 binden fazla noktada müşterilerimize ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Nilay Tatlısöz, 2024 ve sonrasında çift haneli büyümeye devam etmeyi hedeflediklerini de belirterek, üretim ve depo yatırımı yapacaklarını, ihracat payında da artış öngördüklerini söyledi.

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