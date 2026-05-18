Cate Blanchett: Me Too hareketi hızlı bir şekilde öldürüldü

Cate Blanchett, 'Me Too' (Ben de) hareketinin mevcut durumu hakkında konuştu. 57 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, 2026 Cannes Film Festivali'nde katıldığı bir söyleşide, #MeToo hareketinin "çok hızlı bir şekilde öldürüldüğünü" hissettiğini söyledi.

Blanchett, "Platformları olan ve nispeten güvenli bir şekilde konuşabilen, 'Bu benim başıma geldi' diyebilen birçok insan var ve sokaktaki sıradan bir kadın da #MeToo diyor. Neden bu susturuluyor?" dedi.

“Bu hareketin ortaya çıkardığı şey, sadece bu sektörde değil, tüm sektörlerde var olan sistemik bir suistimal katmanıdır" diyen oyuncu, "Bir sorunu tespit etmezseniz, onu çözemezsiniz" ifadesini kullandı.

Film setlerinde kadın çalışan sayısının azlığına değinen oyuncu, "Hâlâ film setlerindeyim ve her gün sayım yapıyorum. Hâlâ her sabah 10 kadın ve 75 erkek oluyor" sözlerini kullandı.

Blanchett, 2018'de Cannes'da düzenlenen sessiz bir protestoya katılan 82 kadından biriydi. Protestonun amacı, film festivalinde yarışan 1866 erkek yönetmene kıyasla kadın yönetmen sayısının azlığına işaret etmekti.