        Haberler Dünyadan Cate Blanchett: Me Too hareketi hızlı bir şekilde öldürüldü

        Cinsel tacize karşı yayılan #MeToo hareketinin "çok hızlı bir şekilde öldürüldüğünü" hissettiğini söyleyen Cate Blanchett, "Sokaktaki sıradan bir kadın da #MeToo diyor. Neden bu susturuluyor?" diye isyan etti

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 16:43 Güncelleme:
        "Me Too hızlı bir şekilde öldürüldü"

        Cate Blanchett, 'Me Too' (Ben de) hareketinin mevcut durumu hakkında konuştu. 57 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, 2026 Cannes Film Festivali'nde katıldığı bir söyleşide, #MeToo hareketinin "çok hızlı bir şekilde öldürüldüğünü" hissettiğini söyledi.

        Blanchett, "Platformları olan ve nispeten güvenli bir şekilde konuşabilen, 'Bu benim başıma geldi' diyebilen birçok insan var ve sokaktaki sıradan bir kadın da #MeToo diyor. Neden bu susturuluyor?" dedi.

        “Bu hareketin ortaya çıkardığı şey, sadece bu sektörde değil, tüm sektörlerde var olan sistemik bir suistimal katmanıdır" diyen oyuncu, "Bir sorunu tespit etmezseniz, onu çözemezsiniz" ifadesini kullandı.

        Film setlerinde kadın çalışan sayısının azlığına değinen oyuncu, "Hâlâ film setlerindeyim ve her gün sayım yapıyorum. Hâlâ her sabah 10 kadın ve 75 erkek oluyor" sözlerini kullandı.

        Blanchett, 2018'de Cannes'da düzenlenen sessiz bir protestoya katılan 82 kadından biriydi. Protestonun amacı, film festivalinde yarışan 1866 erkek yönetmene kıyasla kadın yönetmen sayısının azlığına işaret etmekti.

        ME TOO HAREKETİ NEDİR?

        Me Too hareketi, dünya genelinde cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüz kültürüne karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan küresel bir toplumsal adalet ve ifşa hareketidir. İngilizce "Ben de" anlamına gelen bu ifade, mağdurların yaşadıkları deneyimleri paylaşarak yalnız olmadıklarını göstermelerini sağlar. Hareket ilk olarak sivil toplum aktivisti Tarana Burke tarafından 2006'da başlatıldı. Burke, özellikle düşük gelirli topluluklardaki genç siyahi kadınların cinsel şiddet sonrası iyileşme süreçlerine destek olmak amacıyla bu ifadeyi kullandı. Hareket, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a yönelik geniş çaplı cinsel taciz suçlamalarının ardından küresel bir dalgaya dönüştü. Oyuncu Alyssa Milano'nun sosyal medyada yaptığı çağrı ile ΩMeToo bir etikete dönüştü ve milyonlarca insan kendi hikayesini paylaştı.

        #Cate Blanchett
        #me too
        #Cannes Film Festivali
