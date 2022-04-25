Çay ağacı yağının saça faydaları 0:00 / 0:00

Çay ağacı bitkisinden elde edilen çay ağacı yağı günümüzde alternatif tıbbın yanı sıra kozmetik sektöründe de sıkça kullanılan bir doğal yağdır. Keskin bir kokusu bulunan çay ağacı yağı saç bakımı için de son zamanlarda kullanılmaya başlandığı için kişiler de bu doğal yağın hakkında daha fazla araştırma yapmaktadır. Çay ağacı yağı saça iyi gelir mi? sorusunun cevapları ve daha fazlası yazımızda.

Çay Ağacı Yağı Saça Faydaları

Çay ağacı yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Bu yağ bu ağacın yapraklarından elde edilir. Kişiler de çay ağacı yağı saça sürülür mü? sorusunun cevabını merak etmektedir. İşte çay ağacı yağının saça faydaları:

Çay ağacı yağının kepeği yok etme üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu yüzden kepek önleyici şampuanların içerisinde de çay ağacı yağı kullanılır.

Saçta gün içerisinde yağ ve kir birikimi meydana gelir. Bu da saçın sağlıksız bir görünüme sahip olmasına yol açar. Kir ve yağ saç derisinde iltihaplanmaya ve saçın nefes alamamasına yol açar. Çay ağacı yağı ise saçta yağ oluşumunu engeller.

Saç derisinin sağlıksız olması saçın uzamasını da engelleyen bir etkendir. Çay ağacı yağı doğru ve düzenli kullanıldığında saçın sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olabilir.

Saç gördüğü işlemler nedeni ile parlaklığını ve canlılığını kaybeder. Çay ağacı saç tellerini güçlendirir ve daha parlak gözükmesini sağlar.

Çay ağacı yağı kafa derisinde sivilce oluşumunu engeller. İçeriğinde antibakteriyel ve antiinflamatuar bileşenleri ile saç derisini besler.

Çay Ağacı Yağı Saça Zararları

Çay ağacının saç bakımı üzerinde zararları yoktur. Ancak kullanım şekli ve süresi saç derisinde olumsuz durumlara yol açabilir. Eğer çay ağacı yağı fazla kullanılırsa saç derisinde yağlama gerçekleşebilir. Bu yüzden haftada iki kez kullanılması yeterli olacaktır.

Çay Ağacı Yağı Saçı Kurutur Mu?

Çay ağacı yağı saçı kurutmaz. Aksine saçta yağ birikmesini engeller. Saçın ihtiyaç duyduğu nemi sağlar.

Çay Ağacı Yağı Şampuana Konur Mu?

Çay ağacı yağının nasıl kullanıldığı kişiler tarafından merak edilmektedir. Çay ağacı yağı öncelikle çoğu kozmetik ürününün içerisinde bulunur. Bu ürünler arasında saç kremi ve şampuanlar da yer alır. Ancak çay ağacı yağı özlü kozmetik ürünü kullanmak yerine doğal yağı kullanmak isteyen kişiler şampuanlarının içerisine 1 ya da 2 damla çay ağacı yağı dökerek kullanabilir. Şampuanın içerisine konulan çay ağacı yağını hafta da en fazla iki kere duşta kullanabilirsiniz.

Çay Ağacı Yağı Saça Nasıl Sürülür?

Çay ağacı yağı, saça direkt olarak sürülmemelidir. Bu yüzden ya seyreltilerek saç derisine sürülmeli ya da şampuanı içerisine katılarak kullanılmalıdır. Eğer saç derisine kullanacaksanız parmaklarınız ile saç derişinize masaj yaptıktan sonra en fazla 5 dakika bekleterek durulayın. Şampuanın içerisine konulduğunda ise 3 ya da 5 dakika bekletildikten sonra durulanmalıdır.