        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ÇAYKUR'dan yaş çay alımlarında kontenjan uygulaması

        Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 22:39 Güncelleme:
        ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta başlayan 2026 yılı yaş çay kampanyasında, Kurban Bayramı'nın başında verilen 1,5 günlük aranın ardından alımların yeniden sürdüğü belirtildi.

        Bayramın ikinci günü 9 bin ton, üçüncü günü 12 bin ton ve dördüncü günü ise 13 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Özellikle il dışından gelen ve bayram tatilinde çay hasadını bitirmeye gayret eden müstahsillerimizin oluşturmuş olduğu bu yoğunluk ile günlük 9 bin 500 ton olan işleme kapasitemizin de oldukça üzerine çıkmış bulunmaktayız. Değerli üreticilerimizin bu tatil döneminde hasat işlerini bitirme düşüncelerini gayet iyi şekilde anlıyor, ancak almış olduğumuz çayları sağlıklı bir şekilde işleyebilmek ve devamında bardağımıza koyacağımız çayın kalitesinden taviz vermemek adına kısa bir süreliğine kontenjan uygulama zorunluluğumuz olduğunu ifade etmek istiyoruz."

        Açıklamada, kısa süreliğine alınacak önlemlerin ardından birkaç gün içinde yeniden eski düzende alımlara devam edileceği ifade edildi.

