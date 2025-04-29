Çaykur işçi alımı ne zaman? 2025 Çaykur işçi alımı başvuru şartları nelerdir ve başvuru tarihleri belli mi?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

2025 yılı ÇAYKUR işçi alımı ilanı yayınlanmadığı için başvuru şartları da henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz senelerde işçi alımı başvuru şartları şöyleydi;

GEÇİÇİ ÇAY EKSPERLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,

2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Geçici Beden İşçisi ( tahmil - tahliye ) Başvuru Şartları

18 - 50 yaş aralığında olmak,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

Geçici Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Başvuru Şartları

En az İlkokul mezunu olmak,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak.

LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU GEÇİÇİ İŞÇİ BAŞVURU ŞARTLARI:

18 - 45 yaş aralığında olmak,

Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ( Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmak )

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak,