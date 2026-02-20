Çaykur Rizespor: 2 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 6 maç sonra galip geldi.
Ç. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Valentin Mihaila ve 57'de Samet Akaydın kaydetti.
Bu sonucun ardından Rizespor 6 maç sonra kazandı ve 24 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Kocaelispor ise 30 puanda kaldı.
Ligin 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.