        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Çaykur Rizespor: 2 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU (Rizespor 6 maç sonra kazandı) - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor: 2 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 6 maç sonra galip geldi.

        Giriş: 20.02.2026 - 21:54 Güncelleme: 20.02.2026 - 21:54
        Ç. Rizespor 6 maç sonra kazandı!
        Trendyol Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Ç. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Valentin Mihaila ve 57'de Samet Akaydın kaydetti.

        Bu sonucun ardından Rizespor 6 maç sonra kazandı ve 24 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Kocaelispor ise 30 puanda kaldı.

        Ligin 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

