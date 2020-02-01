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Çaykur Rizespor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran ve teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, yeni hocasıyla ilk maçında Rizespor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibini mağlup ederek 2020'deki ilk galibiyetini almak istiyor. İkinci yarıdaki iki maçından 3 puan çıkaran Rizespor ise üst sıralara tırmanma hedefinde

Çaykur Rizespor - Beşiktaş

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 30 puan toplayan Beşiktaş, lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi ve 24 puanla 11. sırada yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ

SAAT: 17.00
HAKEM: Ümit Öztürk
STAT: Didi
YAYIN: beIN SPORTS 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Oğulcan, Boldrin, Umar, Skoda

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ...

Beşiktaş ligde son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Söz konusu karşılaşmaların 4'ünü mağlup tamamlayan Beşiktaş, 6 maçta 6 puan elde edebildi. Beşiktaş, son 9 resmi karşılaşmada ise yine 2 defa rakiplerine üstünlük kurabildi. Ligdeki 6 maçta 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçtan ise mağlup ayrıldı.

9 MAÇTIR GOL YİYOR

Siyah-beyazlı ekip, ayrıca geride kalan 9 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.

Son olarak kupada Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Beşiktaş, sonraki 9 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş, söz konusu 9 maçta toplam 20 gol yedi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in son 7 maçında ise rakiplerinin golüne engel olamadı. Beşiktaş, ligde Hes Kablo Kayserispor (4-1),Kasımpaşa (3-2),BtcTurk Yeni Malatyaspor (0-2),Fenerbahçe (1-3),Gençlerbirliği (4-1),Demir Grup Sivasspor (1-2) ve Göztepe (1-2) maçlarını gol yiyerek tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, en son 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor (1-0) mücadelesinde başarılı savunma yapmıştı.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Beşiktaş, bu sezonki deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlandı.

Süper Lig'de 9 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan toplayabildi.

Deplasmandaki 5 maçtan mağlup ayrılan Beşiktaş, toplamda 17 puan yitirdi.

ELNENY'NİN CEZASI BİTTİ, NECİP YOK

Sarı kart cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Muhammed Elneny, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde karşılaşmada görev alabilecek. Beşiktaş'ın geçen hafta Göztepe ile yaptığı maçta sarı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Necip, Göztepe maçının yanı sıra Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında sarı kart görmüştü.

SINIRDA 4 OYUNCU

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, bu maçta sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Gaziantep FK ile Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

ÇAYKUR DİDİ STADYUMU

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