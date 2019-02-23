Okan Buruk yönetimindeki Çaykur Rizespor yükselişi devam ediyor! Ligin ilk yarısını 12 puanla 18. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, Süper Lig'in ikinci yarısında sergilediği başarılı performansla üst sıralara yükseldi.

İkinci devrenin ilk maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, daha sonra evinde Akhisarspor'u 3-1'lik skorla geçti. Ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına giden ve buradan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan Çaykur Rizespor, bu yarıdaki ilk kaybını Antalyaspor maçında 1-1'lik beraberlikle aldı.

Geçen hafta Bursaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi dün de Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti ve puanını 28'e yükseltti. Maç fazlasıyla 10. sıraya tırmanan Çaykur Rizespor, ikinci yarıda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı. Okan Buruk ve öğrencileri ayrıca bu yarıda yenilgi yüzü görmedi.

11 GOL ATTI, 2 GOL YEDİ!

Çaykur Rizespor, ikinci yarıdaki 6 maçta rakip filelere 11 gol atarken kalesinde sadece 2 gole izin verdi! Ligde oynadığı son üç deplasman maçında da gol yemeden kazanan Karadeniz temsilcisi, sadece Akhisarspor ve Alanyaspor'a gol imkanı tanıdı! Rizespor'da bu süreçte Umar 1 gol 1 asist, Vedat Muriç 3 gol 1 asist, Nakoulma 2 gol 1 asist, Aatif 2 gol, Boldrin ise 1 gol 2 asistle yıldızlaştı.