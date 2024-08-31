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        Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

        Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşıyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.08.2024 - 18:20 Güncelleme: 31.08.2024 - 18:20
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        STAT: Çaykur Didi Stadı

        HAKEM: Ali Şansalan

        SAAT: 19.15

        YAYIN: beIN Sports 2

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

        Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Minchev, Sowe

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Fall

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        Sezonu ilk 3 haftasında 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Kasımpaşa, 2 puanla 14. sırada basamakta bulunuyor. İstanbul ekibi, 3 maçta 5 gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü.

        TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetiyle lige iç saha yenilgisiyle başlayan İstanbul ekibi, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1, Adana Demirspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

        Lacivert-beyazlılar, Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrılırken 3 müsabakası beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise son 10 maçın 2'sinde üç puan alan taraf oldu.

        Lige 1'er galibiyet, yenilgi ve beraberlikle başlayan, rakiplerine 3 gol atan ancak 7 gol yiyen Rize temsilcisi ise 4 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

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