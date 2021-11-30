Çaykur Rizesporlu Selim Ay: Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz

DHA

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4'üncü eleme turunda yarın evinde konuk edeceği Ankaraspor ile Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan takım kaptanı Selim Ay, takımın son durumunu değerlendirdi.

"YÜKSELEN GRAFİĞİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Kaptan Ay, takımda birlik ve beraberliğin sonuçlara yansımaya başladığını dile getirirken, "Sezona büyük umutlarla başlanıldı. Takım anlamında yeni bir yapılanmaya girildi. Yönetim hevesli hoca hevesli futbolcular hevesli. Güzel bir şekilde başlanıldı ancak bunu sahaya yansıtamadık. Beklentilerin çok altında başladık. Bazen böyle kötü giden ortamlarda bir kıvılcım olması gerekiyor. Hamza hocanın gelmesi ile beraber takım sahada daha birlik ve beraberlik içerisinde olmaya başladı. Son 3 iç saha maçında galip geldik. Artık takımı toparlandığı herkes görüyor. Biz bu enerjimizi, yükselen grafiğimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu zorlu süreçte ilk yarıda ne kadar puan toplayabilirsek toplayacağız. Ligin ikinci yarısında 1-2 takviye ile belki herkesin umutla beklediği Çaykur Rizespor'u izleteceğiz" ifadelerini kullandı.

"DEFANS OYUNCUSU İÇİN GOL ATMAK ANLAMLI"

Devre arasına kadar 5 gol atmayı hedeflediğini söylen Ay, "Bu golleri atmak nasip oldu. İnşallah bu performansım sonra da böyle devam eder. Hocamız da bize belli etmemeye çalışıyor ama geldiğinden beri yıprandı. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Kayserispor maçında golü attığım zaman direkt hocaya gitmek istedim. Takımda samimi bir ortam var. Bu böyle devam eder ve başarı da gelir. Gol atmak çok güzel bir şey. Defans oyuncusu için çok çok daha anlamlı. Ama bizim gol yemememiz daha önemli. Çünkü gol yemediğin zaman takım daha diri ve dirençli oluyor. Sezonda gol yemeden 3 maç bitirdik. Bunu alışkanlık haline getirmek daha önemli bizim için. Bu zamana kadar Süper Lig'de 3 gol atmıştım şimdi son 5 maçta 3 gol attım. Bu kariyerim için çok önemli. İnşallah devam eder" dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN PUAN YA DA PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Yarın oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması hakkında da konuşan Selim Ay "Yarın kupa maçında oynamayan oyuncular, gençler, sakatlıktan dönenlerin kendilerini gösterme adına güzel bir maç olacak. Kupa maçından sonra Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Zor bir deplasman. Fenerbahçe'de şu anda sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Biz takım direncini devam ettirdiğimiz sürece enerjimizle artık deplasmandan puan veya puanlar alma vakti geldi. Bu enerjimizi Fenerbahçe deplasmanında da yansıtıp oradan da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.