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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague ÇBK Mersin-Casademont Zaragoza: 86-63 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        ÇBK Mersin-Casademont Zaragoza: 86-63 (MAÇ SONUCU)

        ÇBK Mersin, Kadınlar EuroLeague çeyrek final üçüncü maçında İspanyol ekibi Zaragoza'yı 86-63 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve adını Final Four'a yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 22:10 Güncelleme: 06.03.2024 - 22:10
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        ÇBK Mersin Dörtlü Final'de!
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        ÇBK Mersin, Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisi üçüncü maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 86-63 yendi.

        Seriyi 2-1 kazanan Mersin ekibi, Dörtlü Final'e yükseldi.

        F.BAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG-ÇBK MERSİN

        ÇBK Mersin, 12-14 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Blaz Zupancic (Slovenya)

        ÇBK Mersin: Mabrey 16, Epoupa 4, Araujo 12, Mavunga 10, Copper 18, Kiss 10, Cornelius 11, Derin Yaya 1, Hollingsworth 2, Sinem Ataş 2, Melis Gülcan, Asena Yalçın

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        Casademont Zaragoza: Ortiz 5, Gulbe 5, Fiebich 12, Atkinson 10, Diallo 7, Lacorzana, Holesinska 2, Pointer 8, Gimeno 12, Hermosa 2, Geldof

        1. Periyot: 23-11

        Devre: 44-33

        3. Periyot: 65-41

        Diskalifiye: 36.41 Mabrey (ÇBK Mersin)

        Beş faulle çıkan: 38.40 Mavunga (ÇBK Mersin)

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