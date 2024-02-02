Cedric Bakambu'nun Galatasaray kariyeri: 16 resmi maça çıktı, 2 gol attı

Galatasaray'da bu transfer döneminde Sacha Boey'un ardından Cedric Bakambu da takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılar, Bakambu'nun 5 milyon Euro bonservis ve 5 milyon 50 bin Euro da şartlara bağlı bonusla İspanyol temsilcisi Real Betis’e transfer olduğunu duyurdu.

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'dan 700 bin Euro bonservisle transfer edilen ve 2 yıllık sözleşme imzalanan 32 yaşındaki futbolcu, yarım sezon forma giydiği Galatasaray'a ciddi bir para kazandırarak takımdan ayrıldı.