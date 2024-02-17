Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Celta Vigo: 1 - Barcelona: 2 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Celta Vigo: 1 - Barcelona: 2 MAÇ SONUCU

        İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 25. haftasında Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'yu 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 23:55 Güncelleme: 17.02.2024 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barça 90+7'de kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Barcelona, 45. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle, iyi bir mücadele ortaya koyduğu karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

        Ev sahibi ekip, hücumdaki en önemli ismi Iago Aspas'ın 47. dakikada gelen golüyle skorda eşitliği sağladı.

        Katalan takımı, 90+7. dakikada Polonyalı forveti Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla puanını 54'e çıkaran Barcelona, üçüncülükteki yerini korudu.

        Celta Vigo ise 20 puanla düşme hattının hemen üzerinde, 17. sırada kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Rize'de geri dönüş!
        Rize'de geri dönüş!
        Netanyahu gözünü kararttı
        Netanyahu gözünü kararttı
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        İsmail Kartal şov!
        İsmail Kartal şov!
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti