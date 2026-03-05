Canlı
        Haberler Spor Futbol İspanya Celta Vigo'dan Madonna'ya mektup: 1990’da giydiği forma aranıyor! - Futbol Haberleri

        Celta Vigo'dan Madonna'ya mektup: 1990’da giydiği forma aranıyor!

        La Liga ekibi Celta Vigo, Madonna'nın 1990'da Balaidos'ta verdiği konser sırasında giydiği açık mavi iç saha formasının peşine düştü. Kulüp, yıllardır bulunamayan formayla ilgili bilgi için sanatçıya açık mektup yazdı ve kamuoyundan destek istedi

        Giriş: 05.03.2026 - 10:57
        Celta Vigo'dan Madonna'ya mektup!

        İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, pop müziğin efsane isimlerinden Madonna’ya açık mektup yazarak kulübe ait bir formanın bulunması için yardım istedi.

        Kulüp yönetimi, Madonna’nın 1990 yılında Balaidos Stadyumu’nda verdiği konser sırasında giydiği açık mavi Celta Vigo formasının yıllardır kayıp olduğunu açıkladı.

        Madonna’nın sahnede giydiği forma, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden eski futbolcu Juan Manuel Espinosa’ya ait 5 numaralı formaydı. Celta Vigo yönetimi, bu formayı uzun yıllardır özel olarak aradıklarını ancak bugüne kadar bulunamadığını belirterek aramayı kamuoyuna açma kararı aldıklarını duyurdu.

        Kulüp başkanı Marian Mourino, Madonna’ya hitaben yazdığı açık mektupta bu anın hem şehir hem de kulüp tarihi için unutulmaz bir görüntüye dönüştüğünü ifade etti. Mourino, Madonna’nın hala formaya sahip olup olmadığını ya da formanın nerede olduğuna dair bir bilgisi bulunup bulunmadığını sordu.

        Mourino mektubunda, “Sizin Celta Vigo formasıyla çekilmiş fotoğrafınız taraftarlarımız için bir efsaneye dönüştü ve kulübümüzün tarihinin bir parçası haline geldi. Bu sadece bir tesadüf olarak görülebilir, ancak ben hiçbir şeyin tesadüfen gerçekleşmediğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

        Kulüp ayrıca, cuma günü Balaidos’ta oynanacak Real Madrid maçı öncesinde Madonna’ya bir teşekkür jesti yapacaklarını da açıkladı.

