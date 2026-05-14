Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL EuroLeague Cem Ciritci: Gelecek sezon gelirlerimiz artacak!

        Cem Ciritci: Gelecek sezon gelirlerimiz artacak!

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 11:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gelecek sezon gelirlerimiz artacak"

        Fenerbahçe Kulübünün Erkek Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, sarı-lacivertli takımın mücadele edeceği Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunda iddialı olduklarını belirterek, "Hedefimiz kupayı almak ve ülkemize getirmek." dedi.

        Ciritci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun geride kalan bölümünde 2 kupa kazanan ve EuroLeague'de adını üst üste üçüncü kez son 4 takım arasına yazdıran sarı-lacivertlilerin sergilediği başarılı performansta yakalanan uyumun belirleyici olduğunu belirtti.

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de son şampiyon ünvanıyla yer alacaklarını aktaran Cem Ciritci, "Hedefimiz orada kupayı almak ve ülkemize getirmek. Olympiakos, çok güçlü bir takım. Hep Dörtlü Final oynayan ve şampiyonluklar kazanan bir ekip. Biz de aynı şekilde son yıllarda üst üste Dörtlü Final'de mücadele ediyoruz. Tek maç olacak. Bir çekincemiz yok. Rakip kim olursa olsun en iyisini göstermek için savaşacağız. Atina'da bir basketbol şöleni olacak. Türk taraftarlarımızın desteğiyle iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "FENERBAHÇE, AVRUPA'DA SÖZ SAHİBİ TAKIMLARDAN BİRİ"

        Cem Ciritci, Fenerbahçe Beko'nun Avrupa basketboluna yön veren ve söz sahibi takımlardan biri olduğunu kaydetti.

        NBA Avrupa projesiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Ciritci, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Sürecin ortasındayız. Amacımız Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda ilerlemek. Fenerbahçe'nin menfaati neyse o yönde karar vereceğiz. Fenerbahçe, Avrupa'da yön belirleyici ve söz sahibi takımlarından biri. Avrupa basketbolunun geleceği için alacağımız kararlar önem teşkil ediyor." diye konuştu.

        "GELECEK SEZON GELİRLERİMİZ ARTACAK"

        Bu sezon oluşturdukları kaynaklarla basketbol şubesinin gelirlerini arttırdıklarını vurgulayan Cem Ciritci, şu görüşleri paylaştı:

        "Gelir artırımı çok önemli. Yapmak istediklerinizi ancak bütçeniz el veriyorsa yapabiliyorsunuz. Aksi takdirde planlarınız uygulanamaz oluyor. Ana amaçlarımızdan biri bu şubenin kendi kendine yetmesiydi. Bu sezon bunu başardığımıza inanıyorum. Seneye EuroLeague'den elde edeceğimiz gelirin artacağını biliyorum. Hem bilet hem de sponsorluk gelirleri de artışa geçecek."

        "MÜZEYİ TAMAMEN YENİLİYORUZ"

        Cem Ciritci, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yer alan basketbol müzesini tamamen yenileyerek gelir kapısı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Müzeyi sponsor desteğiyle yenileyeceklerinin altını çizen Ciritci, "Müzeye bir yatırım yapıyoruz. Kulüp kasasından herhangi bir ücret çıkmadan orayı tamamen yeniliyoruz. Müzeyi dijitalleştiriyoruz. Müze, Fenerbahçe'ye gelir yaratabilecek bir alan oluşturuyor. Amacımız basketbol şubesine gelir kalemi yaratmak." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansının (AA) İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile bir araya gelen Ciritci, Spor Servisi'ni de ziyaret etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kartalkaya'daki yangında ölen 2 çocuk için kayak eğitmenleri hakkında adli kontrol kararı

        BOLU Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden lise öğrencileri Ömür Kotan (18) ile Eren Bağcı'nın (15) ölümlerinden sorumlu oldukları iddiasıyla soruşturma başlatılan kayak eğitmenleri M.G., E.A. ve Y.A. hakkında, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller ve ileride verilmesi muhtemel ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Dünya Kupası finalinde sahne alacaklar
        Dünya Kupası finalinde sahne alacaklar