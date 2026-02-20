Canlı
        Cem Dizdar yorumladı: Fenerbahçe'de mağlubiyetin sebebi neydi?

        Cem Dizdar yorumladı: Fenerbahçe'de mağlubiyetin sebebi neydi?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a sahasında 3-0 yenildi. Deneyimli gazeteci Cem Dizdar, HT Spor ekranlarındaki HT Spor Gündem programında sarı-lacivertliler performansını değerlendirdi.

        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 13:34 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:45
        F.Bahçe'de mağlubiyetin sebebi neydi?
        Gündemin nabzı HT Spor'da atmaya devam ediyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve deneyimli gazeteci Cem Dizdar, 'HT Spor Gündem' programında günün öne çıkanlarını konuşuyor.

        Deneyimli gazeteci Cem Dizdar, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi.

        Cem Dizdar: Nottingham Forest’in teknik direktörünün olmaması ve Premier Lig’deki sıralaması gibi aldatıcı veriler, o maçı kolay bir maçmış gibi algılamamıza neden oldu. Futbol, hayat gibi insanı şaşırtır.

        Cem Dizdar: Tedesco, 'Hakemlere itiraz etmiyor' demedim ki. Mağlubiyeti hakem davranışıyla, seyahat yoğunluğuyla veya zor fikstürlerle gerekçelendirmiyor.

        Cem Dizdar: Takımları doğru kefelemedik. Bir takım 591,6 milyon Euro, bir diğeri 236,5 milyon Euro'luk piyasa değeri olan bir takım. Futbolun yeni dönemindeki önemli değerler bunlar. Nottingham oyuncularından Anderson, 100 milyon Euro'luk bir oyuncu, Gibbs-White ise 70 milyon Euro'luk bir alışverişle Tottenham'ın kapısından dönmüş. Dolayısıyla kefeye koyduğunda eşit olmayan iki takım oynuyor.

        Cem Dizdar: Aston Villa maçında oynayan oyunculardan İsmail Yüksek’in oyunda olmaması. Tedesco, 'İkili mücadele kazanamadık' dedi. Neredeyse hiç ikili mücadele kazanamamış bir takımın en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu sahada yoktu: İsmail. Trabzonspor maçında ben Asensio’dan çok İsmail’den bahsettim.

        Cem Dizdar: N'Golo Kante, beklentisinin bu tip maçlar için, özellikle Galatasaray'ın transferlerden aldığı verimlilikle karşılaştırdığında... Antalya, Rize maçında olabilir, ama Nottingham maçında iki golde de önemli etkisizliği vardı.

