Cem Hakko, yeni sevgilisiyle tatilde

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cem Hakko, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu yeni sevgilisi Nazlı Kayaaslan ile Bodrum'da tatil yapıyor.

Cem Hakko ile Nazlı Kayaaslan, Türkbükü’nde demirli olan yelkenli teknede görüntülendi.

Cem Hakko ile Nazlı Kayaaslan, daha sonra botla bir mekâna giderek arkadaşlarıyla buluştu. REKLAM

Cem Hakko, 2017'de evlendiği Ronit Gülcan'dan geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

Cem Hakko ile Ronit Gülcan, dostça ayrıldıklarını ifade etmişti.