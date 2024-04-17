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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya' açıklaması - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'dan 'gönderme' açıklaması

        Göğüs dekolteli kıyafetinin ardından eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddia edilen Cem Yılmaz'dan konuyla ilgili açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 10:59 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:21
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        Geçtiğimiz günlerde GQ'nun New York'ta düzenlediği 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesinde boy gösteren Serenay Sarıkaya, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerinde toplamıştı.

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        Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti sosyal medyadan çok konuşuldu. Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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        Cem Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle ayrık gözlere sahip olan oyuncu Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaştı. Yılmaz'ın paylaşımının ardından bazı takipçileri, bu paylaşımın Serenay Sarıkaya'ya gönderme olduğunu iddia etti.

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        Dün akşam Zorlu PSM'deki 'CMXXIV' gösterisinde konuşan Cem Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle ayrık gözlere sahip olan aktör Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaştığını söyledi.

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        Cem Yılmaz, göz muayenesine gittiğini kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıkladı. Retina problemi yaşadığını anlatan komedyen, doktorun lazerle işlem uyguladığını ve 6 ay ile 1 sene arasında düzeleceğini belirtti. Yılmaz, paylaşımı da bu nedenle yaptığını ifade etti.

        #serenay sarıkaya
        #cem yılmaz
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