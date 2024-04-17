Cem Yılmaz'dan 'gönderme' açıklaması
Göğüs dekolteli kıyafetinin ardından eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddia edilen Cem Yılmaz'dan konuyla ilgili açıklama geldi
Geçtiğimiz günlerde GQ'nun New York'ta düzenlediği 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesinde boy gösteren Serenay Sarıkaya, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerinde toplamıştı.
Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti sosyal medyadan çok konuşuldu. Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Cem Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle ayrık gözlere sahip olan oyuncu Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaştı. Yılmaz'ın paylaşımının ardından bazı takipçileri, bu paylaşımın Serenay Sarıkaya'ya gönderme olduğunu iddia etti.
Dün akşam Zorlu PSM'deki 'CMXXIV' gösterisinde konuşan Cem Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle ayrık gözlere sahip olan aktör Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaştığını söyledi.
Cem Yılmaz, göz muayenesine gittiğini kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıkladı. Retina problemi yaşadığını anlatan komedyen, doktorun lazerle işlem uyguladığını ve 6 ay ile 1 sene arasında düzeleceğini belirtti. Yılmaz, paylaşımı da bu nedenle yaptığını ifade etti.