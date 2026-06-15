Cengiz Kurtoğlu trafik kazası geçirdi

Silahlı kavgada 15 yaşındaki Ayaz öldü; 5 tutuklama

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Ayaz Çumru (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si çocuk 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından diğerleri ise adli ko... Daha Fazla Göster İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Ayaz Çumru (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si çocuk 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından diğerleri ise adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı. (DHA) Daha Az Göster