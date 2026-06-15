Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cengiz Kurtoğlu trafik kazası geçirdi

        Cengiz Kurtoğlu trafik kazası geçirdi

        Ankara'daki konserine giderken trafik kazası geçiren şarkıcı Cengiz Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı. Ayağında çatlak tespit edilen Kurtoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 11:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cengiz Kurtoğlu trafik kazası geçirdi

        Cengiz Kurtoğlu, Ankara'da vereceği konser için yola çıktığı sırada trafik kazası geçirdi. Yaşanan talihsiz olay sonrası hastaneye kaldırılan sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kontrol amacıyla hastaneye götürülen Kurtoğlu’na acil serviste ilk müdahale gerçekleştirildi.

        Yapılan detaylı tetkikler sonucunda usta sanatçının ayağında çatlak oluştuğu belirlendi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kurtoğlu’nun, doktorların tavsiyesi üzerine bir süre dinleneceği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Silahlı kavgada 15 yaşındaki Ayaz öldü; 5 tutuklama

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Ayaz Çumru (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si çocuk 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından diğerleri ise adli ko...
        #Cengiz Kurtoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Lalin mutfakta
        Lalin mutfakta
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        Lapa lapa yağdı... Haziran ayında kar sürprizi!
        Lapa lapa yağdı... Haziran ayında kar sürprizi!
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları