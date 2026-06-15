Cengiz Kurtoğlu trafik kazası geçirdi
Ankara'daki konserine giderken trafik kazası geçiren şarkıcı Cengiz Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı. Ayağında çatlak tespit edilen Kurtoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Giriş: 15 Haziran 2026 - 11:54 Güncelleme:
Cengiz Kurtoğlu, Ankara'da vereceği konser için yola çıktığı sırada trafik kazası geçirdi. Yaşanan talihsiz olay sonrası hastaneye kaldırılan sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kontrol amacıyla hastaneye götürülen Kurtoğlu’na acil serviste ilk müdahale gerçekleştirildi.
Yapılan detaylı tetkikler sonucunda usta sanatçının ayağında çatlak oluştuğu belirlendi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kurtoğlu’nun, doktorların tavsiyesi üzerine bir süre dinleneceği belirtildi.
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