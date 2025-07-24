Cengiz Ünder: Beklentileri karşılamaya çalışacağım

Portekiz hazırlık kampının üçüncü karşılaşmasında Al Ittihad karşısında 4-0 skorla kazanan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, maç sonunda kamp süreci ve taraftarların beklentisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kamp süreci hakkında konuşan Ünder, "Şu ana kadar kampta her şey güzel gidiyor. Kendi adıma da mutluyum bu kamp sürecinin böyle ilerlemesinden dolayı. Umarım böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder formaya layık olmaya çalıştığını belirterek, "Bu sene çok daha sıkı çalışarak geldim. Fenerbahçe taraftarının benden beklentisi çok yüksek. Bu formaya layık olmaya çalışıyorum. Şu ana kadar iyi çalıştım. Daha fazla üzerine çalışmam gerekiyor. Bunun üzerine koyacağıma inanıyorum. Oynadıkça daha güçlü oluyorum. Umarım böyle devam ederim ve daha iyi olurum." dedi.

Milli oyuncu beklentileri karşılamak istediğini söyleyerek, "Ben buraya beklentileri yüksek bir oyuncu olarak geldim. Bunu karşılamaya çalışacağım." sözlerini kullandı