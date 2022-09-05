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Cenk Tosun'a saldıran taraftar gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş karşılaşmasının sona ermesinin ardından koşarak sahaya giren ve siyah-beyazlı futbolculara tekme atarak saldıran şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan Josef De Souza'nın kırmızı kart görmesini kabul edilemez bulan Beşiktaş, hemen harekete geçerek kartın iptali için federasyona başvuracak

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DHA
  • Cenk Tosun'a saldıran taraftar gözaltına alındı

    Başkent'te oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçına, karşılaşma sonunda B.Ö., adlı taraftarın gerçekleştirdiği saldırı damga vurdu. 
  • Cenk Tosun'a saldıran taraftar gözaltına alındı

    Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı müsabakada hakemin bitiş düdüğüyle birlikte orta sahaya koşan B.Ö, havada tekme atarak beşiktaşlı futbolculara saldırdıktan sonra saha bir anda karıştı. 
  • Cenk Tosun'a saldıran taraftar gözaltına alındı

    Yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
  • Cenk Tosun'a saldıran taraftar gözaltına alındı

    Saldırı ile ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş maçında kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak giren ve Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö.'nün gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirildi.
  • Cenk Tosun'a saldıran taraftar gözaltına alındı

    BEŞİKTAŞ TFF'YE GİDİYOR

    Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek futbolculara uçan tekme atan taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef De Souza'nın kırmızı kart görmesini kabul edilemez bulan siyah beyazlı yönetim, hemen harekete geçerek kartın iptali için federasyona başvuracak. 
  • Cenk Tosun'a saldıran taraftar gözaltına alındı

     

    Josef'in, tamamen takım arkadaşlarını korumak adına hareket ettiğini belirten Beşiktaş yönetimi, sahada yüzlerce güvenlik görevlisi olmasına rağmen, metrelerce koşarak gelen ve futbolcularına tekme atan taraftarı durdurma işini, ancak Josef De Souza'nın yaptığını ve bunun karşılığında kırmız kart görmesinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor. 
  • Cenk Tosun'a saldıran taraftar gözaltına alındı

    Bu konuda hemen geniş kapsamlı bir savunma hazırlayacak olan yönetim, Futbol Federasyonu'nun duyarlı davranarak bu kırmızı kartı kaldıracağını öngörüyor.
  • Cenk Tosun'a saldıran taraftar gözaltına alındı

    OĞUZHAN AKGÜN: YAPMADIĞIM EYLEMİN ÖZRÜ DE OLAMAZ

    Ankaragücü cephesi tarafından dün gece yaşanan olaylarının sorumlusu olarak gösterilen Siyah-beyazlı oyuncu Oğuzhan Akgün de bir açıklama yaparak suçlamaları reddetti.

    Akgün açıklamasında, "Maçın son dakikalarında rakip kulübeden ve tribünden bizlere yönelik tüm tepkilere rağmen, çok dikkat ederek heyecanımızı normal bir şekilde yaşadık. Rakip takım kulübesinden çıkan ve benim yanıma kadar gelen kişinin hakaretine rağmen, benim rakip takımın herhangi bir sporcusuna ya da taraftarına küfür etmem söz konusu dahi olamaz. Yapmadığım eylemin özrü de olamaz" ifadelerini kulandı.

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