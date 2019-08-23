Dünya çapında birçok şirketin katıldığı ve sektörün ileri gelenlerinin değerlendirdiği 2019 Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB, Altın Ödül kazandı. Kullanıcı dostu özellikleriyle ön plana çıkan CEPTETEB’in Mobil Site ve Mobil Uygulama kategorisinde ödül kazandığı yarışmaya 70’i aşkın ülkeden 10 binin üzerinde başvuru yapıldı. CEPTETEB’in Mobil Site ve Mobil Uygulama kategorisinde Altın Ödül’e layık görülmesinde ise tüketicilerine sunduğu kullanıcı dostu hizmetler, kullanım kolaylığı ve performansı yatıyor. Yarışmanın jüri üyelerine göre CEPTETEB’in 1,4 milyon üyesine sağladığı Mobil Cüzdan, TEB FX, Mobil Ödeme, QR Kod veya Temassız Ödeme gibi kolaylıklar ve bunların kullanıcılara göre kişiselleştirebilmesi; Altın Ödül’ün kazanılmasında önemli etken sayılırken, sektörü ileriye taşıyan bir yenilik olarak da görüldü. Jüri aynı zamanda CEPTETEB’in tüketicilerine dijital bankacılığın kapasitelerini eksiksiz olarak sunduğunu da belirtti.

DİJİTALE YATIRIM YAPAN İLK BANKALARDAN BİRİ

CEPTETEB’i kullanıcıların deneyimlerinden gelen talepler doğrultusunda sürekli geliştirdiklerini ve bu çalışmaların sonucunda ulusal ve uluslararası birçok ödül kazandıklarını belirten TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, CEPTETEB ile kazandıkları Altın Ödül’den dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Mendi “Dijital kanalların kullanımı her geçen gün artıyor. Biz de TEB olarak 2000’li yılların başında dijital bankacılığa giriş yapan ve bu alanda yatırım yapan ilk bankalardan biriyiz. Tabii bu öncülüğümüzü her geçen gün kendimizi yenileyerek güçlendiriyor ve dijital dünyadaki deneyimimizle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Stevie Ödülleri’nde CEPTETEB ile Mobil Site ve Mobil Uygulama kategorisinde Altın Ödül almaya hak kazandık. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.