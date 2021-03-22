Mersin (Çeşmeli)–Erdemli–Silifke–Taşucu Otoyolu’nun, 52 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi bölümünün (ilk etap) ihalesi için gerekli izinler alındı; hazırlıklar tamamlandı. İhale, yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle gerçekleştirilecek. Geçiş garantisinin Euro ile verilmesi bekleniyor. Kaynaklar, projeye ve ihaleye ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirterek, kısa sürede ihalenin duyurusunun yapılabileceğini söyledi. Kaynaklar, birkaç yıl önce gerçekleştirilen (2018 yılı) Çeşmeli-Taşucu ihalesine yatırımcının ilgi göstermediğini anımsatarak, “Projenin ikiye ayrılması benimsendi.

Çeşmeli-Kızkalesi arası 52 kilometrelik kesim ilk etabı oluşturuyor. Bu kesim için ihaleye çıkılacak. Ardından da Kızkalesi-Taşucu bölümünü kapsayacak ikinci bir ihale yapılacak” diye konuştu.

DÖVİZ GARANTİLİ YİD PROJELERİ



Türkiye, bir “finans” yöntemi olarak öne çıkan yap-işlet-devret modeliyle “mega” olarak adlandırılan büyük alt yapı projelerini gerçekleştirdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, Ankara-Niğde Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projeleri bu yöntemle inşa edildi.



Devlet, yapım ve işletmesini özel sektörün üstlendiği bu projelere, araç geçiş garantisi verdi. Araç geçiş bedelleri, döviz olarak belirlendi. Söz konusu projelere dolar, son dönemde gerçekleştirilenlere de Euro üzerinden garanti verildi.

Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması durumunda aradaki farkı devlet ödüyor. Buna, “araç geçiş garanti ödemesi” adı veriliyor.

YENİ YİD İHALESİ



Ankara, YİD modeliyle gerçekleştirilecek yeni bir proje için yürüttüğü hazırlıkları tamamladı. Çeşmeli–Taşucu Otoyolu’nun, 52 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi bölümü (projenin ilk etabının) ihalesi için gerekli izinler alındı. Hazırlıklar tamamlandı.

Söz konusu proje, geçiş garantili olarak YİD modeliyle gerçekleştirilecek. Geçiş garantisinin Euro üzerinden verileceği belirtiliyor.



Peki, ihaleye ne zaman çıkılacak? Kaynaklar, projeye ve ihaleye ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirterek, kısa sürede ihalenin duyurusunun yapılabileceğini söyledi.



2018 YILINDA İHALE YAPILDI



Kaynaklar, birkaç yıl önce Silifke’den Taşucu’na kadar olan kesimde yoğunluk yaşanmaması nedeniyle yap-işlet-devret modeliyle çıkılan ihaleye yatırımcının ilgi göstermediğini anımsatarak, “Projenin ikiye ayrılması benimsendi. Çeşmeli-Kızkalesi arası 52 kilometrelik kesim ilk etabı oluşturuyor. Bu kesim için ihaleye çıkılacak. Ardından da Kızkalesi-Taşucu bölümünü kapsayacak ikinci bir ihale yapılacak” diye konuştu.