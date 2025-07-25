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        Haberler Gündem Cevdet Yılmaz: Teyakkuz halinde olmak zorundayız

        Yangınlarla mücadelede 'Risk Yönetim Ekibi' kuruldu!

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tüm kamu kurumlarımız ve her bir vatandaşımız yangın riski olan alanlarda azami dikkati göstermek ve teyakkuz halinde olmak zorundadır. Bu kapsamda bugün ilgili bakanlarımızla yaptığımız toplantıda merkezi düzeyde Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda ihtiyaç halinde ilave tedbirler alacak bir 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturduk." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 20:41 Güncelleme: 25.07.2025 - 20:41
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        Cevdet Yılmaz: Teyakkuz halinde olmak zorundayız
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        Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olağanüstü iklim şartlarında, çok geniş bir coğrafyada yangın riskinin üst seviyeye yükseldiği günlerde olunduğunu, küçük bir ihmalin bile büyük sonuçlar doğurabildiğini belirtti.

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman şehitlerini rahmetle anan Yılmaz, orman yangınlarına kahramanca müdahale eden kamu görevlilerine ve gönüllülere şükranlarını sundu.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yangınlara en kısa sürede ve etkili müdahalenin hayati önemde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bu yönde her türlü gayret gösterilmektedir. Ancak, köklü çözüm yangın çıkmasına neden olan riskleri en aza düşürmektir. Tüm kamu kurumlarımız ve her bir vatandaşımız yangın riski olan alanlarda azami dikkati göstermek ve teyakkuz halinde olmak zorundadır. Bu kapsamda bugün ilgili bakanlarımızla yaptığımız toplantıda merkezi düzeyde Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda ihtiyaç halinde ilave tedbirler alacak bir 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturduk. Ayrıca her bir bakanlığımız kendi alanında riskleri değerlendirerek hızla hareket edecektir. Yerelde ise valilerimizin koordinasyonunda benzer bir yaklaşım hayata geçirilecektir. Bu mücadele devlet ve millet dayanışması ile sürdürülecektir. Yangın riskini artıran her türlü eylemden uzak duralım. Bilgi kirliliğine müsaade etmeden, yetkili kişi ve kurumların uyarılarını ve kararlarını hassasiyetle takip edelim. Sivil toplumun ve insanımızın desteği son derece kıymetlidir."

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